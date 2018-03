Quand Michel va-t-il trancher?

Cela dit, rien ne presse non plus, fait-on savoir dans l’entourage du Premier. Il est vrai qu’un conclave budgétaire et que les vacances de Pâques pointent le bout de leur nez, et qu’il serait bienvenu que le gouvernement tranche d’ici-là une série de nœuds importants. Mais il n’y a pas non plus le feu au lac. Il y a eu des kerns, et il y en aura encore dans les prochains jours. Sans que l’on entre pour autant dans une séquence de négociation "au finish", de longues nuits et de petits matins.