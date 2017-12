Quand Terminator dit "good job" à Charles Michel

Les coulisses de la rédaction

Ce n’était plus un sommet sur le climat, c’était quasiment une remise des Oscars tant les stars du show-business s’étaient donné rendez-vous début de semaine à Paris au "One planet summit" organisé par le président français Emmanuel Macron. Il y avait là, entre autres, les acteurs américains Sean Penn et Arnold Schwarzenegger, Marion Cotillard, Nicolas Hulot, Bill Gates, Michael Bloomberg, etc. Et parmi ces étoiles: le Premier ministre belge Charles Michel. Celui-ci a fait sensation à la tribune en annonçant que la Belgique serait le deuxième pays européen à émettre des "obligations vertes" pour plusieurs milliards d’euros. Applaudissements nourris.

Et au déjeuner, tenu en grande pompe à l’Élysée, Charles Michel s’est donc retrouvé à la table de l’interprète des films Terminator et Predator (et accessoirement ex-gouverneur de la Californie…). Schwarzenegger est terriblement investi dans la cause environnementale. "Mes liens avec l’Europe, c’était d’abord le body-building, ensuite ça a été le cinéma quand je venais à Cannes et maintenant c’est la politique dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique…"

Sommet terminé: "Monsieur Muscle" doit quitter les lieux avec le président Macron sur un bateau-mouche et naviguer sur la Seine en compagnie de 200 jeunes pendant une demi-heure. Charles Michel s’en va, mais le protocole français le rattrape: le président Macron exige que vous soyez à ses côtés pour la promenade en bateau. Et c’est sur le pont de ce bateau que la légende américaine aurait lâché à notre Premier ministre: "Good job". Une réplique quasi mythique du calibre de son célèbre "I’ll be back" de Terminator. Allez, il y a peut-être une reconversion hollywoodienne pour Charles Michel si les élections de 2019 ne sont pas concluantes...