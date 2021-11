Quatre jours par semaine de télétravail obligatoire

Sursis pour le monde de la nuit

"La prévention, les masques, les règles de distanciation, une bonne ventilation, ce sont des mesures aussi importantes que le travail à domicile, qui est temporaire", estime Pedro Facon, commissaire de la Corona. "Tout le monde ne peut pas travailler à domicile, il faut pouvoir continuer à travailler sur des sites rendus les plus sûrs possibles. Là aussi, aucune mesure unique n'est la solution." Pedro Facon insiste à nouveau sur son cheval de bataille: l'utilisation obligatoire et la plus large possible de compteurs de CO2 et de systèmes de ventilation. Lors de la consultation de lundi, l'importance de ce point a été une nouvelle fois confirmée, y compris dans les écoles.