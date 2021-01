Quatre nouveaux présidents au sommet de l'administration

Ce vendredi, le gouvernement d'Alexander De Croo devrait se pencher sur le sort de quatre présidences du Service public fédéral (SPF). Et non des moindres. Il s'agit de mettre un terme à des situations transitoires au sommet du SPF Sécurité sociale, du SPF Économie, du SPF Intérieur et du SPF Stratégie et Appui (BOSA) qui gère entre autres les ressources humaines de l'administration et les services informatiques.