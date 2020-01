Que l'étape N-VA ne dure pas

Si le Palais royal – et donc les autres partis – hésite tant à franchir le pas, c’est bien sûr parce qu’il s’attend à ce que Bart De Wever profite de la situation pour dégrader encore l’image d’une Belgique fédérale de moins en moins gouvernable. Et qu’il forme un front flamand rejetant le blocage sur les francophones et le PS en particulier. Bref qu’il accentue ce sentiment généralisé d’immobilisme, divise davantage la classe politique et rende la situation encore plus inextricable. Malgré ces craintes, huit mois après les élections, on en vient à se demander pourquoi on n’est pas passé plus tôt par cette case N-VA, puisque c’est un impératif du CD&V. L’impossibilité d’un axe PS-N-VA est connue depuis l’échec du tandem Demotte-Bourgeois. Et Paul Magnette a eu sa chance.