Que veulent vraiment les militants du CD&V?

Ce matin, un bureau de parti doit donner les résultats d'une enquête adressée aux membres du CD&V. Quel gouvernement veulent-ils? Avec quel parti et quel contenu?

À 16 h ce lundi, Patrick Dewael et Sabine Laruelle, les chargés de mission, se rendront chez le Roi. Ils ont eu trois semaines pour rédiger un rapport. On attend principalement la réponse à deux questions. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à engranger? Quid de la suite?

Ont-ils avancé?

Rappelons qu'ils devaient "prendre les contacts nécessaires à la mise en place d'un gouvernement de plein exercice". On sait qu'ils ont travaillé sur une Vivaldi, cette coalition écartant la N-VA pour réunir les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V. Mais on sait aussi que la position des chrétiens-démocrates fait coincer ce processus. Ceux-ci ne veulent pas d'une coalition sans majorité de part et d'autre de la frontière linguistique. Donc, ils veulent que la N-VA en soit. Ce que le PS refuse.

Le CD&V a lancé ce weekend une consultation en ligne de ses membres pour savoir, notamment, s'ils soutenaient cette position. À entendre Joachim Coens, sur la Première ce lundi matin, cette consultation a été remplie par de nombreux militants: 4.000 samedi et 2.000 dimanche. "On a un bureau de parti qui va prendre position sur la suite. Pas seulement sur: quelle coalition? Surtout sur le contenu." On attend donc de savoir quelle sera la (nouvelle?) position du CD&V...

Joachim Coens n'apprécie guère que l'on considère le CD&V comme celui qui bloquerait la situation. "Il y a neuf mois que certains partis francophones ne veulent même pas parler avec d'autres. Je trouve ça bizarre que tout le monde regarde vers nous alors que d'autres partis bloquent." Il rappelle que dans la majorité en Wallonie - composée du PS, d'Ecolo et du MR - il n'y a que le MR qui accepte de discuter avec tous les membres du gouvernement flamand. Il trouve étrange "qu'ils ne veuillent même pas se mettre autour d'une table lors d'une information", visant donc explicitement, outre le PS, Ecolo.

Quelle est la suite?

Quelles que soient les conclusions du rapport de Sabine Laruelle et Patrick Dewael, ils vont donc devoir tenir compte de l'orientation donnée par les réponses à l'enquête interne du CD&V. La suite en dépend.