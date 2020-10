Que veut le gouvernement pour le chef d’entreprise et l’indépendant ?

Dans le nouvel exécutif, David Clarinval (MR) est notamment en charge des PME et des indépendants.

Le nouveau gouvernement fédéral dit vouloir faciliter la vie des entrepreneurs. Voici ses projets.

Qu’est-ce que le nouveau gouvernement a prévu pour le chef d’entreprise et l’indépendant? L’équipe d’Alexander De Croo prévoit une foule de mesures censées faciliter la vie des entrepreneurs. A ce stade toutefois, on recense quelques mesures précises et beaucoup d’annonces à concrétiser.

L’exonération des cotisations patronales pour l'embauche du premier salarié sera prolongée au-delà de 2020 et le système sera simplifié et automatisé. Par ailleurs, la déduction majorée pour investissement sera prolongée pour deux ans.

Le coefficient de correction, utilisé pour le calcul de la pension des indépendants, sera supprimé.

Point important, le calcul de la pension des indépendants va être revu, en ce sens que le coefficient de correction "sera supprimé pour les années de carrière futures afin de parvenir à un régime identique pour les salariés et les indépendants". A noter aussi, les systèmes de pension à temps partiel et de bonus pension, voulus par De Croo et Cie, seront également accessibles aux indépendants.

On veut aussi lutter contre les retards de paiement. Les délais de paiement légaux pourraient être rendus "plus stricts" et "des mesures seront prévues pour que les paiements des pouvoirs publics soient toujours ponctuels".

Nouveau plan Kafka

Un nouveau plan Kafka pour la simplification administrative sera lancé à la mi-2021. La création et la gestion d'une entreprise sera simplifiée sur la base de formulaires électroniques uniques avec la Banque carrefour des entreprises comme source authentique centrale, annonce l’accord de gouvernement, citant en modèle l'Estonie où l’option tout numérique est possible.

Cela signifie notamment que les données introduites ne seront plus demandées par la suite et que "les réductions d'impôts pour l'emploi de certains salariés seront accordées automatiquement".

De mesures sont annoncées pour encourager l’entrepreneuriat parmi les femmes et les citoyens issus de l'immigration. Le gouvernement veut aussi aider "au démarrage d’une activité indépendante par les personnes en situation de handicap".

"Les marchés publics seront rendus accessibles aux PME." La note de formation

On annonce aussi des mesures pour faciliter l’accès des PME à la protection de la propriété intellectuelle et à la lutte contre la contrefaçon. Et on rendra les marchés publics "accessibles aux PME".

Les chefs d’entreprise sont par ailleurs concernés par d’autres mesures prévues par l’accord de gouvernement, comme le passage en 2026 aux voitures de société neutres en carbone, le développement du télétravail ou encore le plan de relance et de transition, lequel veut aider à remplir les carnets de commandes.

Taxe ou pas taxe?

Reste à savoir quelles seront les nouveautés fiscales. Or, sur ce terrain, même les intentions ne sont pas évidentes à cerner.

La régularisation fiscale ne sera plus possible après 2023, ça c’est clair. Pour le reste, le gouvernement veut "une large réforme fiscale" avec l’ambition, entre autres, d’encourager l’entrepreneuriat et de stimuler les investissements. A définir.

Il est aussi dit qu’"aucune taxe nouvelle» ne sera introduite "sauf dans le cadre des discussions budgétaires". Autant dire que tout reste possible en cette période de finances publiques sous pression.

Une "forme de taxation numérique" est d’ailleurs mentionnée un peu plus loin. Et puis, il y a cette autre phrase qui n’est pas passée inaperçue: "Le gouvernement demandera une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l'entrepreneuriat".