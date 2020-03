Que vont changer ces pouvoirs spéciaux?

Le gouvernement fédéral actuel ne travaillera désormais plus "en affaires courantes", mais de plein exercice . Enfin, pas vraiment... Le plein exercice sera limité aux dossiers concernant la lutte contre le Covid-19 . Donc les aspects sanitaires, mais aussi socio-économiques et budgétaires de la pandémie.

Outre les voix des partis composants actuellement le gouvernement (MR, Open Vld et CD&V), celles du PS, du sp.a, des Ecolo, de Groen, de la N-VA, du cdH et de Défi lui sont promises, comme cela a été décidé ce weekend. 118 voix sur 150 devraient soutenir cette formule de pleins pouvoirs sur une cible limitée. De l'autre côté, il n'y aura que le Vlaams Belang et le PTB-Pvda. Reste à voir où se placeront Jean-Marie Dedecker (élu sur les listes N-VA comme indépendant) et Emir Kir (exclu du PS).