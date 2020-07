Quelle réforme de l'Etat pour le duo PS/N-VA?...

Certaines sources l'affirment. Cela fait déjà trois semaines que PS et N-VA ont repris contact. Pour quel type d'accord? "Il y a un socle commun, selon une source. On ne touche pas au cœur de la Sécu et on ne refédéralise que de manière très light en santé". L'image renvoyée par les 9 ministres belges de la Santé est passée par là . "L'option régionaliste domine, elle ne devrait s'accompagner que de refédéralisations mineures", confirme une autre source.

Depuis plusieurs mois, l'idée de laisser le soin au parlement de préparer une réforme pour une mise en œuvre après le scrutin de 2024 circule. Mais cet "encommissionnement" ne satisfait pas la N-VA qui veut des garanties dans l'accord du futur gouvernement. Le PS souscrirait donc à certaines avancées à mener à partir du futur exécutif. Dès lors, on peut déjà citer quelques matières dont on peut imaginer le transfert vers les entités fédérées. Celles-ci furent déjà évoquées depuis les élections de 2019.

Si le gros de la législation fédérale restait là où elle est, on évoque le transfert de l'organisation judiciaire, du financement des zones de police, de la formation des policiers, du peu de ce qui reste du commerce extérieur, mais du lourd en matière d'emploi et d'économie. On parle encore d'une représentation renforcée des régions à l'international et dans les chemins de fer. Les réseaux hospitaliers pourraient également atterrir sur la table des négociateurs. "Par contre si on touche à la Sécu, le PS va bloquer", dit une source libérale.