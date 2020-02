Quels possibles avec un PS hors-jeu?...

"Le PS ne veut pas participer à un gouvernement à tout prix." Cette phrase, lancée ce vendredi par Paul Magnette , laisse entendre que les socialistes pourraient prolonger leur cure d'opposition au Fédéral . Un exécutif sans le plus grand des partis francophones constitue-t-il pour autant une option viable?

En partant du principe que les partis extrêmes, de gauche et de droite, restent écartés, deux coalitions sont possibles sur papier. Tout d'abord, une "jamaïcaine", qui regrouperait 88 sièges avec la N-VA (24), le MR (14), l'Open Vld (12), le CD&V (12), le cdH (5), Ecolo (13) et Groen (8). Théoriquement réalisable, un tel attelage n'a cependant quasi aucune chance de voir le jour vu le veto exprimé par les écologistes francophones à l'encontre des nationalistes flamands. Le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet appelait encore samedi dernier dans L'Echo les autres partis à choisir le "plan B, comme Belgique" et à s'engager dans une formule sans la N-VA.