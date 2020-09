Quels seront les ministres du gouvernement De Croo?

Les partis de la Vivaldi passent ce mercredi soir l'accord de gouvernement à l'épreuve des congrès et à la désignation des ministres, secrétaires d'État et présidents d'assemblées. Le gouvernement compterait 15 ministres (Premier compris) et 5 secrétaires d'État. Voici ce à quoi l'on peut s'attendre: