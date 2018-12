Qui a gagné? "Avantage à la N-VA"

Voici ce que disent les politologues de la partie d'échecs qui vient de se jouer.

Bon, la partie d'échecs sur la pacte des migrations est à présent finie, mais qui a gagné? On a pris l'avis des politologues ce dimanche après-midi. Ils ne sont pas tous du même avis, sauf sur un point: les lignes vont encore bouger beaucoup d'ici les élections. Six mois, une éternité en politique.

"Qui a gagné? Je dirais que c'est match nul", estime Pierre Vercauteren (UCLouvain FUCaM Mons). "Dans cette affaire, il s'agissait plus de ne pas perdre la partie que de la gagner. Charles Michel et derrière lui le MR ont montré une fermeté et une indépendance vis-à-vis de la N-VA et la N-VA s'est montrée ferme sur la question migratoire." Un partout, balle au centre en quelque sorte.

"La N-VA va-t-elle pour autant récupérer des voix au Vlaams Belang en agissant de la sorte? Il faudra voir si ce calcul sera gagnant", poursuit Pierre Vercauteren. "D'abord, entre la copie et l'original c'est souvent l'original qui l'emporte (NDLR: le Vlaams Belang en l'espèce) et puis c'est la N-VA qui a géré les questions migratoires dans cette majorité suédoise, cela aussi fait partie de son bilan. En ce sens, son retrait est assez tardif, même si les élections sont encore loin."

"Plutôt favorable aux quatre de la suédoise"

Pour Jean Faniel, le directeur général du Crisp, "à court terme tout le monde peut dire qu'il a marqué des points. Les trois partis qui restent diront qu'ils ont su garder le cap et qu'ils vont maintenir les réformes (avec l'appui de la N-VA toutefois); la N-VA pourra mettre le bilan socio-économique à son actif et a cinq mois pour soigner la campagne sur la question migratoire, c'est-à-dire occuper ce terrain face au Vlaams Belang, ne pas lui laisser la voie libre. Quant à l'opposition, elle a l'impression d'avoir grippé la machine gouvernementale."

Mais ça, c'est à court terme, insiste Jean Faniel. "En réalité à moyen terme, cet épisode pourrait s'avérer plutôt favorable aux quatre partis de la majorité suédoise et donc à sa reconduction" après le super scrutin de mai prochain, la N-VA ayant à présent les mains libres pour tenir une ligne dure sur la migration et tenter de contrer le Vlaams Belang.

Pour Pascal Delwit (ULB), la N-VA semble tout de même avoir pris un avantage dans la bagarre. "La N-VA sort du gouvernement mais va rester dans la définition de la gestion politique de la majorité sur les dossiers socio-économiques (budget, jobsdeal, etc...), de quoi rassurer le patronat et l'électorat conservateur de droite. En même temps, elle a défini l'agenda de la campagne électorale: la question migratoire." Voilà la N-VA avec "un pied dedans et un pied dehors" et c'est plutôt bien vu, estime Pascal Delwit. "Quant au MR, il s'est certes affranchi de la N-VA mais cette prise de distance est modérée: la connexion avec la N-VA est tout sauf rompue."

"La N-VA a le beurre et l'argent du beurre"

Dave Sinardet (VUB, Saint-Louis - Bruxelles) partage ce point de vue. "L'affranchissement du MR vis-à-vis de la N-VA est relatif, il aura besoin d'elle pour faire aboutir les dossiers socio-économiques. Et de son côté, la N-VA s'en sort assez bien, elle a ce qu'elle veut, le beurre et l'argent du beurre. A savoir: l'image du parti responsable qui va continuer à contribuer sur le socio-économique et pourra donc se prévaloir de ce bilan-là, mais aussi une position forte, radicale sur la question migratoire. Au fond, on a ici une version plus hard de cette image que recherche la N-VA, à la fois responsable et anti-establishment, ce qu'incarnaient dans le gouvernement d'un côté Jan Jambon et de l'autre Theo Francken."

"Cette crise est décalée par rapport aux attentes sociales et climatiques qui se sont manifestées dans la rue." Pascal Delwit Politologue à l'ULB

On terminera avec cette réflexion de Pascal Delwit, au-delà du match qui s'est joué ces derniers jours. "Cette crise est décalée par rapport aux attentes sociales et climatiques qui se sont manifestées dans la rue. Cela a l'effet que le politique est dans son monde, s'enferme dans un poto-poto difficilement compréhensible, déconnecté des attentes des gilets jaunes ou de celles exprimées sur le climat. Le risque potentiel est que l'électeur sanctionne de ce fait les grands partis." Auquel cas tous les acteurs de la partie récente seraient perdants.