Qui la note des informateurs peut-elle rassembler?...

La N-VA montre son enthousiasme face à la note de Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens. Pourtant, les gages en matière de confédéralisme ne pèsent pas si lourds. En attendant, c'est toujours le même casse-tête pour le CD&V...

La note a fuité. Il s'agit d'un document provisoire, on le sait. Très brouillon, avec des corrections, des ratures. Mais il donne l'esprit dans lequel travaillent les deux informateurs royaux, Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens.

La gauche francophone ne semble pas contente. Robert Vertenueil, président de la FGTB, était pour le moins implacable ce matin, sur Bel RTL: "On oublie le salaire minimum, je n'ai rien entendu sur le refinancement de la sécurité sociale..." C'est un non en lettres capitales pour lui.

On est toujours dans cette logique de faire des notes qui ressemblent aux propres programmes des partis à la manœuvre! Dave Sinardet politologue (VUB)

L'analyse générale, c'est clairement qu'un virage à droite est opéré par rapport au document précédent, né du labeur de Paul Magnette sous sa casquette d'informateur royal (5 novembre 2019-9 décembre 2019). La question est: qui ce genre de propositions peut-il rassembler? Il est évidemment trop tôt pour aligner les noms côté "in" et côté "out". Les discussions ne sont pas terminées, la note doit encore être travaillée, l'avancement doit être présenté au Roi...

D'ailleurs, les deux informateurs ont rappelé les troupes à l'ordre.

Mais du côté de la N-VA, on a quand même directement senti un frisson d'enthousiasme. Bart De Wever a confié dans les médias néerlandophones qu'il était "très agréablement surpris". "On tient maintenant davantage compte de la réalité politique en Flandre", a aussi commenté le chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover, sur Radio 1.

"C'est clair que cette note est plus à droite que celle de Paul Magnette, sur base de ce qu'on en sait, réagit Dave Sinardet, politologue (VUB). Ce n'est pas illogique, le MR et le CD&V sont plus à droite que le PS... Mais ça montre qu'on est toujours dans cette logique de faire des notes qui ressemblent aux propres programmes des partis à la manœuvre!"

Assez gras pour la N-VA?

Puisque la question reste "avec quels partis composer une coalition?" et que la N-VA s'était farouchement opposée à la note de Paul Magnette, il faut se demander si les nationalistes trouveront réellement assez de matière cette fois pour s'engager sur base d'une note pondue par ses ex-collègues de la suédoise.

Il est clair que, aussi floues que soient les propositions alignées sur le projet qui a fuité, on sent bien que le gouvernail a franchement été tourné vers la droite pour les matières socio-économiques. Dans la droite ligne, justement, de cette feue Suédoise. On parle ainsi, dans les méthodes de travail d'"un gouvernement qui se consacre pleinement aux objectifs socio-économiques". Mais qu'à côté de ceux-ci est envisagé "un travail de préparation sur l'organisation de l'État fédéral en vue d'une plus grande efficacité à l'horizon de la législature prochaine (2024)". Dans ce cadre, deux "commissaires royaux" devront avancer des propositions.

La balle est dans le camp du CD&V, qui doit décider. Ce parti, même s'il perd des voix à chaque élection, reste celui dont tout dépend. Dave Sinardet

On s'avance là vers ce qui avait déjà été envisagé, un gouvernement qui règle les problèmes et un groupe qui réfléchit à l'avenir du pays de façon séparée. On savait que les principaux partis francophones étaient en faveur d'une réforme de l'État en 2024. Le Soir les avait sondés récemment. Tout cela est-il suffisamment consistant pour la N-VA? "La N-VA ne veut pas se mettre elle-même hors-jeu, explique Dave Sinardet. Et c'est là tout le problème. Le CD&V aimerait que la N-VA se mette elle-même hors jeu mais ce n'est pas le cas."

Le CD&V doit choisir son rôle

En réalité, si cette note est nettement plus à droite que la précédente, elle n'a en rien dissous le problème qui gangrène les discussions: celui du rôle à jouer par le CD&V. "La grande question aujourd'hui, c'est: 'peut-on enfin commencer? Et avec qui?' La balle est dans le camp du CD&V, qui doit décider. Ce parti, même s'il perd des voix à chaque élection, reste celui dont tout dépend", soupire le politologue.

Si les lignes semblent avoir bougé à l'Open Vld, qui n'hésite plus à se distancier de la N-VA, "le CD&V hésite toujours, il n'est pas clair dans ce qu'il veut".

Aujourd'hui, la possibilité d'une union entre N-VA et PS semble écartée, vu toutes les tentatives qui ont échoué et les mois perdus. "Mais si on exclut la N-VA du gouvernement, elle se retrouvera dans l'opposition avec le Vlaams Belang, dans le même vivier électoral de radicaux de droite, analyse Dave Sinardet. Si elle monte au gouvernement, par contre, la N-VA fera perdre des voix au centre lors des prochaines élections, ce qui n'est en fait pas une bonne chose pour le CD&V. Les démocrates-chrétiens doivent faire le bon choix..."





Vue en plein écran ©BELGA

Vue en plein écran La note des informateurs porte la couleur de leurs partis, CD&V et MR. Comment Bart De Wever et Paul Magnette peuvent-ils s'y retrouver? ©Photo News