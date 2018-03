Réactions opposées au retrait de l'arrêté sur le dépistage du cancer du sein

L’arrêté royal, qui devait entrer en vigueur le 1er avril, révisait les modalités de remboursement des mammographies. Il prévoyait, sauf exceptions, de supprimer le remboursement du dépistage du cancer du sein pour les femmes de moins de 45 ans et de plus de 74 ans. De plus, entre 45 et 50 ans, seul un dépistage annuel serait conseillé et remboursé. Entre 50 et 74 ans, ce ne serait plus qu’un seul dépistage tous les 2 ans seulement.