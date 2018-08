Refédéraliser la mobilité, tout bénéfice pour l'économie

Refédéraliser des compétences en matière de mobilité permettrait d’éviter beaucoup de dysfonctionnements néfastes pour le développement économique du pays. Par contre, toucher au commerce extérieur serait une très mauvaise idée.

Il aura suffi d’une seule lettre, rédigée par les jeunes MR, cosignée par deux ministres fédéraux (François Bellot et Sophie Wilmès), pour renflammer le débat du communautaire. Pour rappel, vendredi dernier, cette lettre, estampillée MR donc a mis sur la table la question brûlante: ne faudrait-il pas refédéraliser certaines matières. Mobilité, commerce extérieur, énergie, santé…

Une lettre d’intention. Mais qui, pour se concrétiser, nécessiterait de lever les obstacles: politiques et techniques. Et surtout, de se poser la question: est-ce que cela les citoyens en sortiraient-ils gagnants? "Pour refédéraliser, il faut de très bonnes raisons, et elles doivent surtout se fonder sur des critères rationnels d’efficacité économique", juge le constitutionnaliste Christian Berhendt (ULiège). Car au-delà de ça, les régionalisations successives ont eu pour avantage de pacifier le pays.

"Si on refédéralise, on enlève aux régions la visibilité internationale qu’elles ont acquises."

Petit rappel bien utile: refédéraliser impliquerait d’ouvrir le débat à une 7e réforme de l’État. Qui nécessitera une double majorité des deux tiers: dans chacun des groupes linguistiques, à la Chambre et au Sénat, et une majorité globale des deux tiers à la Chambre. Rien qu’à travers ce prisme, vu les rapports de force en place, on prend vite conscience que le débat a peu de chance d’aboutir à des actes concrets. Si ce n’est d’avoir l’effet inverse: regardez la N-VA qui, le brûlot à peine lancé, a repropulsé sur l’avant-scène médiatique le terme que les francophones n’ont eu de cesse d’écarter: confédéralisme.

Autre rappel historique de Christian Berhendt, "dans le cadre des six réformes de l’État, on a presque jamais refédéralisé des matières. Il y a bien eu quelques minuscules points de compétence, très pelliculaires et techniques, qui ont subi une évolution en sens inverse". Mais à part cela, tous les processus se sont faits dans un seul sens: le renforcement du fédéralisme.

Pour le constitutionnaliste, ces deux préalables étant posé, il n’empêche pas que le débat soit (re) lancé. "Académiquement et intellectuellement, oui le débat peut se poser. On est en démocratie". De savoir si, à un an des élections, en plein cœur de l’été, il était opportun de le faire, c’est une autre question…

→ Venons-en à présent aux dossiers:

♦ La mobilité. Sur ce dossier, Christian Berhendt donne un feu vert. Car à ses yeux, c’est le dossier par excellence sur lequel la régionalisation des compétences a eu des conséquences négatives, et provoque aujourd’hui des dysfonctionnements qui vont jusqu’à entraver le développement économique du pays.

Vous voulez quelques exemples? On vous les sert. Le premier, c’est celui de la gestion de l’aéroport national, Zaventem. Avec ses normes de bruits (régionales) et sa sécurité aérienne (fédérale). "Rien que sur cela, on est déjà dans un nœud inextricable". On ne vous fera pas l’insulte de vous rappeler les crises politiques à répétition autour de la question du survol de Bruxelles et sa périphérie.

Autre exemple, les routes. "On a cru pouvoir fédéraliser les routes, partant du constat que le développement du réseau routier était arrivé à son maximum. Mais on a oublié que d’autres dossiers de mobilité routière pourraient venir sur la table: la vignette autoroutière, les péages, la gestion des bouchons qui n’ont pas de frontière linguistique, la saturation routière de Bruxelles, qui se répercute sur les axes régionaux (E411, E19, E40,…)."

Christian Berhendt pointe, dans ces dossiers, un processus décisionnel qui s’est tellement complexifié que la Belgique, aujourd’hui, est en retard sur tous les autres pays. "Même Athènes, qui n’est pas vraiment plus riche que Bruxelles, a un métro magnifique… Chez nous, on peine à créer un RER…"

♦ Le commerce extérieur. Ici, Christian Berhendt met un feu rouge à la refédéralisation. "On enlèverait aux régions la visibilité internationale qu’elles ont acquises. C’en sera fini de l’Awex, or elle a contribué à la croissance wallonne, et c’est un des parastataux qui fonctionnel le mieux…"

Berhendt rappelle aussi que la régionalisation du commerce extérieur s’est faite à la demande des Wallons, qui se sentaient toujours défavorisés dans les dossiers d’investissement face à la Flandre. "Alors oui, cela induit plus de compétition entre les régions, mais si elles ne sont pas capables d’être compétitives entre elles, comment le pourraient-elles à l’international?", s’interroge Berhendt.

Mais la multiplication des agences, des attachés économiques et commerciaux, cela ne serait-il pas du gaspilage? "Oui, cela induit un surcoût, mais il faut voir ce que cela rapporte. Et pour l’attractivité des régions, le bénéfice est positif en terme économique", estime-t-il.