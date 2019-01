Rejet d'un recours contre la création du War Heritage Institute

La Cour constitutionnelle a rejeté un recours contre la création du WHI, l'organisme qui chapeaute le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (MRA).

L’existence du War Heritage Institute (WHI) ne sera pas remise en cause : dans un arrêt rendu ce mercredi, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours contre de la création du WHI, le nouvel organisme qui chapeaute le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (MRA) et ses différents sites.

En désaccord profond avec sa direction, un conservateur du musée, Paul Dubrunfaut, avait introduit en novembre 2017 un recours en annulation de la loi portant création du WHI. Le conservateur estimait que le patrimoine du Musée de l’Armée était menacé et qu’il existait un risque que ses collections soient dispersées, en raison des partenariats publics-privés qui seront instaurés suite à l’intégration du musée dans le nouvel organisme.

La Cour a jugé le recours irrecevable. Elle a notamment estimé que, même à supposer que la crainte de la perte de l’identité et de la renommée internationale du MRA, ainsi que du démantèlement des collections de ce dernier, soit fondée, "elle ne peut faire naître un intérêt personnel pour la partie requérante, puisqu’elle traduit un intérêt qui se confond avec l’intérêt général. Admettre un tel intérêt à agir devant la Cour reviendrait à admettre le recours populaire, ce que le Constituant n’a pas voulu".

Procédure de classement

Paul Dubrunfaut avait motivé son initiative à cause du dépôt, quelques semaines plus tôt, d’un autre recours, devant le Conseil d’Etat celui-là, par la direction (provisoire) du WHI et le cabinet de la Défense, contre la procédure de classement du décor scénographique des salles historique et technique par le gouvernement bruxellois. Les salles dites "historique" et "technique" sont ces galeries courbes de la partie nord du palais du Cinquantenaire, bien connues de visiteurs du MRA.

Michel Jaupart, le directeur (ai) du WHI, avait jugé cette demande de classement comme un empiètement de la Région bruxelloise sur l’autonomie de gestion du WHI dans sa fonction de service public dépendant du Fédéral.

La situation reste compliquée au Musée de l'Armée, qui a procédé en début d'année à un doublement du prix d'entrée. Le MRA est autonome financièrement depuis la réorganisation de l'État et sa dissociation de la Défense depuis la création du WHI. Ce dernier doit de plus en plus fonctionner comme une entité privée.