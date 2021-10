Responsabiliser davantage face à l'incapacité de longue durée

En théorie, une telle sanction devrait pousser l'entreprise à réagir. Sauf que le dispositif est assorti d'une série de conditions qui en limitent considérablement la portée. Ainsi, les PME (moins de 50 salariés) ne sont pas concernées, pas plus que les plus de 55 ans et ceux qui ont moins de trois années d'ancienneté. La FEB s'est étonnée de ce traitement différencié entre PME et grandes entreprises.