Réunion au sommet autour de la tripartite

Les présidents des partis du gouvernement se réunissent avec la Première ministre Sophie Wilmès (MR) ce mercredi. Ils y discuteront du rapport des présidents socialistes Conner Rousseau (sp.a) et Paul Magnette (PS) et principalement du scénario d'un gouvernement sous forme de tripartite .

Cette formule réunirait les libéraux, les socialistes et les sociodémocrates du nord et du sud . Elle n'aurait que 71 sièges à la Chambre , serait donc minoritaire, mais l'appui des écologistes ou de la N-VA, en septembre , pourrait lui donner un coup de pouce. Ce gouvernement serait dédié à la relance .

Qui accepterait d'y aller?

Quelles sont les chances de réussite? Pour le cdH, c'est oui pour la participation. Pour le MR, il faut d'abord démontrer qu'aucune autre formule n'est possible. Le CD&V et l'Open Vld, dont les présidents participent à la réunion avec Sophie Wilmès, ne se sont pas encore publiquement prononcés. On sait à quel point ça leur semble difficile de laisser de côté la N-VA , qui est leur partenaire au gouvernement régional, et d'accepter un gouvernement qui n'aurait pas la majorité dans leurs rangs linguistiques.