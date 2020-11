Revenus d'immeubles étrangers: astreintes pour l'État belge

La justice européenne condamne l'État belge à deux millions d'euros d'amende et 7.500 euros d'astreinte par jour à cause de la fiscalité belge sur les immeubles à l'étranger.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a condamné l'Etat belge à verser deux millions d'euros à la Commission européenne parce qu'il ne s'était pas conformé à un précédent arrêt qui condamnait la différence de traitement fiscal entre les revenus immobiliers perçus en Belgique et ceux perçus à l'étranger . La haute juridiction européenne a en outre prévu des astreintes : tant que l'Etat belge n'aura pas mis sa législation en conformité avec le droit européen, il devra payer 7.500 euros par jour . Tic-tac...

"En n’ayant pas pris les mesures nécessaires que comportait l’exécution de l’arrêt du 12 avril 2018 , le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombaient ", juge la CJUE dans son arrêt prononcé jeudi. Une telle condamnation est le dernier stade dans les procédures en manquement de l'Europe à l'encontre d'un Etat membre. L'amende et les astreintes sont des sanctions pénuniaires qui doivent inciter le pays concerné à appliquer rapidement l'arrêt précédent.

Dans ce dernier , la Cour européenne de justice avait estimé qu'"en maintenant des dispositions selon lesquelles, en matière d’estimation des revenus afférents aux immeubles non loués ou loués, la base imposable est calculée à partir de la valeur cadastrale en ce qui concerne les biens situés sur le territoire national et sur la valeur locative réelle s’agissant des immeubles situés à l’étranger , le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent" en vertu du droit européen.

Les Belges qui possèdent une résidence secondaire à l'étranger , qu'ils la mettent ou non en location, doivent payer des impôts sur base de la valeur locative de ce bien, alors que les Belges qui ont une résidence secondaire en Belgique paient un impôt calculé sur base du revenu cadastral . Compte tenu de l'absence de péréquation cadastrale depuis 1975, ce dernier régime fiscal est généralement bien plus avantageux. Par conséquent, les Belges qui veulent investir dans une résidence secondaire sont fiscalement incités à acheter celle-ci sur le territoire national plutôt qu'à l'étranger, ce qui est contraire au principe de la libre circulation des capitaux qui prévaut dans l'Union européenne.

Si la résidence secondaire est mise en location , quand elle est sitée en Belgique, l'impôt est calculé sur base du revenu cadastral indexé majoré de 40%, alors que lorsque la résidence est sitée hors de nos frontières, ce sont les loyers et les autres avantages locatifs perçus qui seront taxés.

Il existe bien des conventions préventives de double imposition qui permettent de ne pas payer, en Belgique, un impôt immobilier lorsqu'un tel impôt a déjà été prélevé par le pays où le bien est situé. Mais les revenus (ou revenus fictifs, s'il n'existe pas de mise en location) de la résidence à l'étranger seront néanmoins pris en compte en Belgique via la règle de la réserve de progressivité.

Cette dernière prévoit que l'impôt belge est calculé en intégrant les revenus perçus à l'étranger dans la base d'imposition et que ce n'est qu'ensuite que l'on réduit l'impôt ainsi calculé en tenant compte des revenus étrangers: il y aura une réduction d'impôt proportionnelle à la part de ces derniers dans l'ensemble des revenus du contribuable. Cette prise en compte des revenus étrangers implique que les contribuables Belges atteignent plus rapidement les tranches de revenus supérieures qui subissent les taux d'imposition les plus élevés, compte tenu de la progressivité de l'impôt.