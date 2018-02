Reynders se serait bien vu à la tête de la Banque européenne d'investissement

Le vice-Premier libéral a toutefois dû mettre ses ambitions de côté. Aujourd’hui, c’est Johan Van Overtveldt et Philippe Muyters qui sont en lice pour le poste de vice-président de la Banque.

"Didier Reynders présentera un jour la facture à Charles Michel, et celui-ci le sait", déclarait un libéral francophone lors de l’entrée en fonction du gouvernement Michel. Le fait que le "16 rue de la Loi" soit revenu à Charles Michel fut une couleuvre difficile à avaler pour Didier Reynders. D’autant que Michel l’avait déjà empêché de devenir président du Mouvement Réformateur (MR). Et à l’époque, le poste de Commissaire européen est allé à Marianne Thyssen (CD&V) et Reynders a une fois de plus été mis de côté.

Là où Michel et Reynders se retrouvent, c’est que tous deux sont à la recherche d’une porte de sortie pour l’actuel ministre des Affaires étrangères vers l’Europe. Ils avaient même trouvé le job idéal: le poste de président de la banque de l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI), qui semblait se libérer.

Le mandat du président Werner Hoyer, un libéral allemand, a finalement été prolongé de six ans. Mais fin 2017, l’ancien secrétaire d’État allemand s’est retrouvé sur les rangs pour devenir ministre FDP au sein du nouveau gouvernement allemand. À ce moment-là, on discutait à Berlin d’une coalition jamaïquaine entre les chrétiens démocrates, les libéraux et les verts, et Werner Hoyer semblait tout désigné pour succéder à Wolfgang Schäuble comme ministre des Finances.

Suivre Maystadt

Reynders ne voyait pas d’un mauvais œil l’idée de suivre les traces de l’ancien ministre belge des Finances, Philippe Maystadt (cdH), qui a connu une belle fin de carrière comme président de la BEI. Il aurait été payé 24.000 euros brut par mois, auxquels serait venue s’ajouter une indemnité forfaitaire de 15%, soit le même niveau de rémunération que le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Le Premier ministre Charles Michel s’est mis au travail. Il a d’abord obtenu de son homologue néerlandais, Mark Rutte, que la vice-présidence de la BEI revienne à la Belgique, comme tremplin vers la présidence.

Au sein du comité de direction de la BEI, la Belgique et les Pays-Bas se sont mis d’accord sur une alternance. Fin 2017, le mandat du vice-président néerlandais Pim Van Ballekom est arrivé à échéance, mais ce dernier aurait voulu rempiler pour six ans, comme l’avait fait Maystadt en son temps, qui avait lui aussi occupé le poste pendant 12 ans. "Mais je ne vais pas me lancer dans ce débat. C’est aux chefs de décider", avait réagi Van Ballekom. Hoyer lui-même avait fait entendre sa voix dans nos colonnes: "Si le mandat de Van Ballekom n’est pas prolongé, la Belgique devra présenter un candidat. Ce sera à Mark Rutte et à Charles Michel de décider."

En octobre, l’affaire semblait dans le sac. "Les Pays-Bas abandonnent la direction de la BEI", pouvait-on lire dans le quotidien néerlandais Financieel Dagblad. "Après six ans, le vice-président Pim Van Ballekom devra céder sa place à un Belge." La Belgique devait se décider rapidement. Mais à la fin de l’an dernier, il est devenu évident que les négociations en Allemagne sur une coalition jamaïquaine se trouvaient dans une impasse et que le FDP ne participerait pas au gouvernement. Résultat: Werner Hoyer conserverait la présidence de la BEI.

Reynders a fait savoir qu’il n’était plus intéressé, même si la vice-présidence est un poste lucratif, avec un salaire mensuel brut de 23.000 euros, équivalent à la rémunération d’un commissaire européen. "Reynders ne cherche pas uniquement un job bien payé, mais un poste à haute responsabilité. Il ne veut pas faire de la figuration", explique une personne proche du dossier.

La N-VA sur le coup

D’un seul coup, le poste de vice-président de la BEI s’est retrouvé vacant. Les candidats se bousculent, car c’est un poste prestigieux. "Mais faut avoir le profil d’un ex-ministre des Finances", peut-on entendre. Voire d’un ancien Premier ministre, comme en témoigne le Finlandais Alexander Stubb, qui fait partie des huit vice-présidents de la BEI.

Nos confrères du "Soir" ont récemment avancé le nom de Marc Descheemaecker, l’ancien patron de la SNCB, qui a siégé trois ans au Conseil d’administration de la BEI pour le compte de la N-VA. "Mais, croyez-en mon expérience, un nom peut en cacher un autre", a réagi Descheemaecker dans les colonnes du Soir.

C’était une référence subtile aux deux candidats de la N-VA. "Nous n’avons pas d’ancien ministre des Finances, mais nous avons Johan Van Overtveldt et Philippe Muyters", peut-on entendre dans les cercles proches de la N-VA. Van Overtveldt est ministre des Finances du gouvernement Michel et Muyters était ministre des Finances dans le précédent gouvernement flamand, dont il fait encore partie aujourd’hui.

Van Overtveldt et Muyters sont deux lapins sortis du chapeau de De Wever. Le succès rapide de la N-VA a généré un "imperial overstretch", comme le dit lui-même De Wever, qui a ainsi dégarni ses flancs. L’expertise de l’économiste Van Overtveldt, également ancien rédacteur en chef de Trends, et de Muyters, l’ancien président du Voka, l’organisation patronale flamande, ont joué un rôle important dans le renforcement de l’aile socio-économique de la N-VA. Ce fut crucial pour le développement du parti nationaliste flamand.

Mais ce n’est un secret pour personne que les deux "lapins" de De Wever n’ont jamais vraiment trouvé leur place rue de la Loi. Van Overtveldt avait et a toujours du mal à supporter les manœuvres politiciennes qui ont tellement compliqué les négociations sur la réforme de l’impôt des sociétés. Et Muyters est sensible au stress, comme on a pu le constater lorsqu’il a failli tout abandonner après une bagarre par e-mails interposés dans le précédent gouvernement. La N-VA souhaite donc offrir un haut poste européen à Van Overtveldt ou Muyters.

Michel moins favorable à la N-VA

Mais il semble qu’il y ait d’autres candidats. Au final, le Premier ministre Charles Michel devra distribuer les cartes, mais pour l’instant, il cache son jeu. Ici et là, on entend dire qu’il ne favoriserait pas la N-VA, suite à la rencontre entre Bart De Wever et Didier Reynders chez Bruneau à la fin de l’an dernier, où ils ont comploté sur de possibles élections anticipées, ce qui a mis le Premier ministre en colère.

Apparemment, chez Bruneau, on a aussi – et peut-être surtout – discuté nominations. Reynders a-t-il fait savoir qu’il ne s’intéressait plus à la BEI, et a-t-il proposé la vice-présidence à Bart De Wever? Ce qui pourrait expliquer pourquoi Michel a mis le projet au frigo. De Wever et Reynders ont beau nier avoir discuté de la BEI chez Bruneau, cela n’empêche pas que Michel n’ait plus la N-VA en odeur de sainteté. "Ils commencent par comploter à propos d’élections anticipées, pour réclamer ensuite un poste élevé à l’Europe!", s’offusquent certains.

En Belgique francophone, Michel est considéré comme la marionnette de la N-VA. Et on lui reproche de confier tous les postes importants à l’Europe et à l’international aux partenaires flamands de la coalition et de ne rien faire ou presque pour freiner la "flamandisation" de la Belgique. En fait, le MR étant le seul parti francophone au pouvoir, Michel a beaucoup de mal à trouver des candidats pour les postes européens, internationaux et diplomatiques. Il s’exposerait sans nul doute à de nouvelles critiques s’il proposait à la N-VA le poste à la BEI qu’il a lui-même négocié pour Reynders.

Et d’ailleurs, pourquoi le ferait-il? La N-VA ne lui fait pas de cadeaux, comme on a encore pu le constater cette semaine, lorsque le parti flamand a manœuvré pour donner la parole au leader catalan Carles Puigdemont à la Chambre des Représentants, une initiative qui a encore failli mettre Michel dans l’embarras. "Si c’est si important pour la N-VA, pourquoi ne pas inviter Puigdemont au Parlement flamand?" a-t-on pu entendre. Les libéraux francophones ont finalement bloqué la conférence de Puigdemont au Parlement fédéral, et le député de la N-VA Peter Luyckx a parlé de scandale. "C’est hallucinant de voir que dans le berceau de la liberté d’expression qu’est le Parlement, on refuse de donner la parole à un parlementaire élu démocratiquement!"