Risque d'asphyxie pour l'opposition francophone

Le mot est lâché et il ne fera forcément pas plaisir aux trois partis. "Mais vous n’avez que deux partis qui sont véritablement francophones avec très peu de sièges. Il s’agit du cdH (5 sièges) et Défi (2 sièges). On peut évidemment accrocher le PTB, mais celui-ci est un parti fédéral. Ce dernier dispose néanmoins de 9 sièges dans le rôle francophone. C’est donc une opposition un peu faible. Dans une certaine mesure, cela tient au nombre de sièges, mais il faut pointer d’autres facteurs". Dans le cas de Défis par exemple, Pascal Delwit estime que le parti sera peut-être confiné dans une configuration géographique avec les questions communautaires qui touchent Bruxelles. Quant au cdH, "ce parti a atteint un score plancher lors des élections de 2019. De plus, le cdH n’est pas un parti d’opposition. La famille catholique a été au pouvoir pendant de longues années. Le cdH n’a donc pas les codes de l’opposition. Ce n’est donc ni du cdH, ni de Défi que viendra une opposition forte côté francophone."