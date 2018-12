Risque de dérapage de 2 milliards d'euros, s'inquiète De Croo

"Il y avait un accord entre quatre partis sur un projet de budget approuvé en Commission de la Chambre et certains n'ont plus voulu porter cet accord en séance plénière."

"Il y avait un accord entre quatre partis sur un projet de budget approuvé en Commission de la Chambre et certains n'ont plus voulu porter cet accord en séance plénière", a regretté De Croo. Selon lui, l'exercice comportait un certain nombre de mesures permettant de maintenir la trajectoire dans les clous. Le député Open Vld Dirk Van Mechelen a lui-même regretté, à titre d'exemple, l'absence du jobsdeal, avec la dégressivité accrue des allocations de chômage, qui devait rapporter 500 millions d'euros à l'Etat, selon la Cour des comptes.