Saut d'index et tax shift ont bénéficié à l'emploi

"Les réductions de charges sur le travail ne sont pas utilisées par les entreprises pour remplir les poches de leurs actionnaires" , s’insurge la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). Ces réductions de charges ont au contraire permis de relancer les exportations et de créer de l’emploi, assure l’organisation patronale. Elle réagit ainsi à une étude de la Banque nationale (BNB) qui laissait entendre, fin décembre, que les entreprises ont pu profiter du tax shift et du saut d’index pour augmenter leurs bénéfices.

Pour la FEB, il ne faut pas confondre marge d’exploitation et bénéfice net. Le taux de marge brut a effectivement quelque peu augmenté, mais il faut tenir compte des investissements à financer et des impôts. Or entre 2014 et 2018, les investissements ont augmenté de 17% en volume, car les entreprises se préparent aux révolutions écologique et numérique à venir.