Semaine de 4 jours, travail de nuit, métiers en pénurie... Ce que l'on sait des réformes du travail

Le ministre de l'Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne et le Premier ministre Alexander De Croo.

Plusieurs réformes importantes du marché du travail ont été entérinées lors du conclave budgétaire. Tour d'horizon.

Le gouvernement De Croo a bouclé ce mardi matin son mégaconclave budgétaire. S'il y était évidemment question de définir la trajectoire budgétaire de l'État fédéral au sortir de la crise sanitaire, d'autres négociations importantes avaient aussi été ajoutées au menu. Notamment, la réforme du marché du travail. Avec, en point de mire, l'objectif affiché par la Vivaldi de porter le taux d'emploi de 70 à 80% d'ici 2030.

Voici ce que l'on sait, en précisant que plusieurs points de l'accord devront passer la rampe de négociations entre partenaires sociaux pour voir véritablement le jour.

Travailler 5 jours en 4

La Vivaldi s'est accordée sur la flexibilisation de la semaine de travail. La volonté est de donner la possibilité de prester ses heures hebdomadaires sur quatre jours au lieu de cinq. Une mesure qui pourrait permettre à certains travailleurs d'articuler autrement vie professionnelle et vie privée.

Actuellement en Belgique, la durée maximale du temps de travail est fixée à 8h par jour et 38h par semaine. Pour faire rentrer ces 38h en 4 jours, il faudrait donc augmenter la durée légale du temps de travail journalier et permettre de travailler 9h30 par jour. Le gouvernement demande aux partenaires sociaux d'examiner le dossier.

La flexibilisation de la semaine de travail s'accompagnera d'une garantie pour le droit à la déconnexion pour sanctuariser le jour "off", précise-t-on au cabinet Dermagne.

Du côté des syndicats, on estime que cette mesure devra être envisagée secteur par secteur. Côté patronal, on était demandeur, mais on voudrait qu'elle fasse l'objet d'un accord entre l'employeur et le travailleur.

La flexibilisation de la semaine de travail s'accompagnera d'une garantie pour le droit à la déconnexion pour sanctuariser le jour "off", précise-t-on au cabinet du ministre de l'Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS). Le gouvernement demande également aux partenaires sociaux de mettre en place les modalités pour enregistrer le temps de travail dans tous les métiers, une demande de l'Union européenne.

Par ailleurs, le gouvernement va demander aux partenaires sociaux de trouver une solution pour s'assurer que les travailleurs de métiers aux horaires flexibles soient informés plusieurs semaines à l'avance de leur horaires, explique le cabinet Dermagne.

5 jours de formation par an pour chaque travailleur

Maintenir à niveau les travailleurs dans un monde du travail qui évolue très vite, améliorer le profil des demandeurs d'emploi: la question de la formation est un élément clé de l'augmentation du taux d'emploi visée par la Vivaldi.

Actuellement, quand une entreprise organise des formations, elle n'est pas tenue d'en faire profiter l'ensemble de son personnel. Elle déclare un nombre d'heures de formations global. Résultat, selon un rapport du Conseil supérieur de l'emploi publié début 2021, des inégalités existent dans l'accès à la formation entre les personnes hautement diplômées et les personnes peu diplômées, entre les jeunes et les travailleurs âgés et entre les hommes et les femmes.

Lire aussi La formation en entreprise, un avantage pour quelques privilégiés

Cela est amené à changer avec l'individualisation du droit à la formation. Désormais, chaque travailleur aura droit à cinq jours de formation par an. Du côté du cabinet Dermagne, on insiste sur l'aspect inédit de cette mesure et son caractère égalitaire. Une mesure qui ne plaira pas aux fédérations patronales. "En imposant 5 jours, on augmente les coûts pour les sociétés, mais surtout on ne répond pas toujours à un besoin. Il y a des secteurs où autant de jours de formation par an ne sont pas nécessaires", nous confiait récemment l'expert RH de la FEB.

Le travail de nuit assoupli

Les libéraux y tenaient, ils ont obtenu gain de cause. Un accord est intervenu pour flexibiliser le travail de nuit dans le secteur du commerce électronique. La volonté affichée est d'être plus compétitifs par rapport à nos voisins hollandais. La nuit de travail ne débutera plus à 20h mais à minuit, ce allège les coûts pour les employeurs. Le gouvernement veut aussi réactiver une mesure prise par le gouvernement précédent qui permet d'introduire le travail de nuit dans une entreprise de ce secteur dès lors qu'un syndicat est d'accord. D'autre part, les travailleurs qui, de manière individuelle, souhaitent travailler de nuit pourront également le faire.

Métiers en pénurie: un plan de bataille

Il sera possible à l'avenir de cumuler partiellement des allocations de chômage et un salaire lorsque l'on se réoriente vers un métier en pénurie. Ce droit sera dégressif dans le temps.

Il est également question de défiscaliser partiellement les primes régionales pour les formations menant à des métiers en pénurie. Les entreprises seront encouragées à mettre en place des plans de formation menant à ces métiers.

Il sera accordé aux Régions davantage d'autonomie pour le suivi et l'évaluation de la disponibilité des chômeurs.

Le gouvernement insiste sur une plus grande collaboration entre les différents niveaux de pouvoir pour la mise à l'emploi. Une plateforme interfédérale va être mise sur pied pour améliorer la mobilité des travailleurs entre les différents bassins d'emplois. On sait que la Flandre connaît de fortes pénuries de travailleurs dans certains secteurs, tandis que Bruxelles et la Wallonie présentent des taux de chômage importants. Mais à Bruxelles et en Wallonie aussi, des pénuries existent pour certains métiers.

Il sera accordé aux Régions davantage d'autonomie pour le suivi et l'évaluation de la disponibilité des chômeurs. Concernant les sanctions demandées par le MR pour les chômeurs refusant de se former à un métier en pénurie, la question serait renvoyée à une conférence interministérielle à venir.

Moins de certificats médicaux, sauf dans les PME

Un accord est également intervenu pour supprimer l'exigence d'un certificat médical pour une absence d'une journée. Avec une limite: cela vaudra trois fois par an maximum. L'UCM et l'Unizo avaient exprimé leurs craintes de voir se multiplier les absences "du lundi" lorsque cette mesure a été évoquée durant les négociations.

Les entreprises qui présentent un nombre "disproportionné" de travailleurs en incapacité de travail de longue durée se verront infliger des sanctions si elles ne rectifient pas le tir après avertissement.

Le gouvernement en a tenu compte et les PME de moins de 50 travailleurs n'entreront pas dans le nouveau système. "Nous évaluerons la mesure, mais je suis confiante dans le fait qu'elle pourra être élargie lorsque toutes les entreprises en auront fait l'expérience et se seront rendues compte que c'est finalement une bonne chose", a commenté la vice-Première Groen Petra De Sutter. Notons aussi la volonté de passer au certificat électronique.

Plus globalement, des mesures pour la réintégration des malades de longue durée sont annoncées. On pointera que des sanctions pour les travailleurs et les mutuelles font partie du paquet.

Lire aussi Les malades de longue durée mieux accompagnés et stimulés