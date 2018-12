Sept dossiers brûlants qui doivent encore être bouclés

Le gouvernement Michel n'est plus majoritaire. Il a pourtant encore un certain nombre de dossiers à boucler avant la fin de la législature... Passage en revue des dossiers brûlants.

Emploi et concertation sociale

Le jobsdeal n’est pas fini

Le gouvernement a beau avoir déjà engrangé pas mal de "jobs jobs jobs", il lui reste encore du pain sur la planche pour ne pas voir s’écrouler tous les efforts consentis. à commencer par la gestion des métiers en pénurie. Les Régions ont beau être compétentes, le jobsdeal a beau avoir passé en partie la rampe du conseil des ministres, un certain nombre de points restent à concrétiser. Sans oublier que si une partie de ce pacte pour l’emploi a été avalisée en conseil des ministres, il doit encore être voté au Parlement. Et pour cela, il faudra une majorité… Ajoutons aussi la dégressivité accrue des allocations de chômage dont les modalités pratiques n’ont pas encore été décidées, faute d’accord entre les partis au pouvoir.

Quand on évoque les dossiers emploi, n’oublions pas le budget mobilité, censé permettre aux travailleurs d’échanger leur voiture de société contre un package mobilité. Il doit entrer en vigueur début 2019, mais lui aussi doit encore être voté au Parlement.

Enfin, last but not least, l’accord interprofessionnel. Il a beau être du ressort des partenaires sociaux, il nécessitera aussi le soutien du gouvernement pour sa mise en œuvre. D’autant que les patrons rêvent d’y voir inclue une réforme des salaires basés sur l’ancienneté, un dossier hautement explosif. Sans gouvernement donc, pas d’AIP possible…

Energie

Risque de délestage

D’abord, il y a le risque de délestages électriques en janvier et en février. Pour gérer ce risque, un gouvernement de plein exercice est bien entendu préférable. Mais surtout, une série de gros projets liés à l’énergie sont toujours en rade. Le plus urgent est sans doute celui du système de soutien aux centrales au gaz, qui doit être rapidement voté par le Parlement si l’on veut disposer de suffisamment de moyens de production d’électricité pour 2025, date de la sortie du nucléaire. Il y a aussi la norme énergétique, réclamée à cor et à cri par les industriels belges qui voudraient que leur facture d’électricité converge vers celle de leurs concurrents installés de l’autre côté de la frontière, ainsi que la réforme de la dégressivité de la surcharge offshore, réclamée par la Commission européenne, qui peut elle aussi impacter certaines entreprises.

Pensions

La pénibilité dans les limbes

On ne cesse d’en parler depuis quelques jours. Les partenaires sociaux sont en désaccord profond (c’est peu de le dire) sur l’un des gros volets de la réforme des pensions, à savoir la prise en compte de la pénibilité de la carrière pour un départ anticipé. Et, ça tombe mal, ils viennent de renvoyer la balle dans le camp gouvernemental. Daniel Bacquelaine va donc devoir trouver une solution pour finaliser le dossier. Il est bien avancé dans le secteur public, mais tout reste à faire, ou presque, pour le secteur privé.

Dans le même registre, il reste aussi à finaliser le dossier de la pension à mi-temps. Elle a fait l’objet d’un accord en conseil des ministres, mais doit passer la rampe du Parlement, alors qu’elle est vivement critiquée. Enfin, il reste le projet de pension à points. Avec une nuance, on sait déjà depuis quelque temps qu’elle sera impossible à finaliser d’ici la fin de la législature.

Pacte national des investissements

Tout reste à faire

La feuille de route du Pacte national pour les investissements stratégiques, cher à Charles Michel mais aussi aux entreprises (le gouvernement compte sur un investissement du privé à hauteur de 55% au travers de partenariats publics-privés), a été déposée en septembre. Elle pèse plus de 150 milliards d’euros, répartis dans six postes clés allant de l’enseignement à la mobilité en passant par la cybersécurité ou le numérique. Mais à ce stade donc, on n’a qu’une feuille de route. Elle court bien entendu largement au-delà de cette législature (jusque 2030). Mais il faut encore mettre en place un comité de suivi politique et technique, harmoniser les procédures entre les entités fédérées, assurer une garantie juridique, administrative et fiscale pour les investissements. Et les réaliser concrètement.

Défense

Concrétiser l’achat des F-35

Décider de renouveler les F-16, ça c’est fait. Le gouvernement a fini par choisir le partenaire américain Lockheed Martin et ses F-35. Mais les négociations concrètes doivent à présent être menées. Tout comme la décision qui a été prise d’acheter des véhicules blindés aux Français pour 1,6 milliard d’euros. Par ailleurs, d’autres marchés militaires doivent encore être attribués – pour la marine, notamment.

Divers

Les 2 B, Brexit et Belfius