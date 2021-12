Sophie Wilmès fâche le kern sur le nucléaire

Un coup qui rappelle l’épisode où dans la dernière ligne droite de la formation du gouvernement, GLB déclarait au magazine Humo que la Vivaldi serait, avec les Verts, "plus à droite" qu’une coalition avec la N-VA, et qu’il "faudra avoir des arguments très convaincants pour que ce ne soit pas Sophie" (NDLR: Wilmès) qui soit Premier ministre. Ses propos, découverts par les négociateurs en réunion, avaient provoqué une suspension des discussions . Une dramatisation classique, alors que la case "palais royal" approchait, justifiait le lendemain Bouchez en bureau de parti.

Mise au point en petit comité

Pour revenir au kern de lundi, la réunion, qui devait débuter à 19 heures, a commencé par une mise au point en comité restreint . N’étaient présents que le Premier ministre et les vice-Premiers, ainsi que Karine Lalieux (PS), qui remplaçait Pierre-Yves Dermagne, empêché. Les trois autres participants à la réunion, la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen), celle de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et Chris Peeters, le CEO du gestionnaire de réseau Elia, ont fait antichambre près d’une heure durant.

La vice-Première ministre Sophie Wilmès se refuse à tout commentaire. Mais du côté de la Toison d’Or, on balaie d’un revers de main le parallèle avec le dossier des pensions. "Ce n’est pas du tout le même cas de figure. Sophie Wilmès n’a pas fait de révélations sur un dossier, elle n’a fait que répéter ce qu’elle exprime en kern depuis plusieurs semaines." Une expression publique qui a pour effet de donner davantage de poids au message martelé depuis des mois par son président et par l’ancienne ministre de l’Énergie Marie Christine Marghem, un peu seuls jusqu’ici à défendre la prolongation du nucléaire.

Jusqu’à une heure du mat

Sophie Wilmès a pourtant été claire, en tout cas dans les médias: elle veut que le gouvernement prépare la prolongation du nucléaire, pour conserver un "filet de sécurité", en entamant les discussions avec l’Europe, avec Engie et avec l’AFCN, le gendarme du nucléaire. Mais pour la ministre de l’Énergie, impossible de réaliser toutes les étapes nécessaires d’ici 2025. Engie lui-même, le propriétaire des deux réacteurs, ne cesse de répéter qu’il est trop tard. Bref, on tourne en rond. Et sur certains aspects, on recule, même: Sophie Wilmès aurait désormais des réserves vis-à-vis de l’avant-projet de loi déposé par la ministre de l’Énergie pour renforcer les provisions nucléaires, un texte qui avait pourtant passé la rampe en intercabinets la semaine dernière.