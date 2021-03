Sophie Wilmès n'en a pas fini avec la commission covid

Sophie Wilmès devra revenir devant la commission spéciale covid pour répondre aux nombreuses questions qui restent en suspens dans l'esprit de certains députés quant à la gestion de la crise sanitaire lorsqu'elle était Première ministre. Elle avait reçu les questions à l'avance, et a donc lancé la réunion par un long exposé revenant sur la gestion de crise entre début 2020 et septembre dernier.

L'audition était limitée par le comité de concertation prévu à 15h ce vendredi. Tous les partis ont pu réagir à l'exposé de Sophie Wilmès, mais celle-ci n'a pas eu le temps d'apporter les réponses complémentaires attendues. Dans son exposé, l'ex-Première ministre a insisté sur le manque de connaissance sur le virus début 2020. "Un mois et demi s’est écoulé avant la confirmation de sa transmissibilité interhumaine, avec l’exemple italien, on confirmera que ce virus se transmet facilement et est plus mortel qu’annoncé", a-t-elle expliqué.