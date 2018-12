Sous le sapin, Michel aura trouvé plus de grèves que d'accords sociaux

Ca avait déjà mal commencé. Le 9 octobre 2014, alors qu’il s’apprêtait à entrer en piste, le gouvernement Michel se prenait déjà deux actions syndicales dans les gencives. L’Action commune FGTB-Solidaris-PS renaissait de ses cendres, et les syndicats fourbissaient leurs armes en vue de faire le siège de la Suédoise. Pendant cinq ans s’il le fallait.

Le ton était donné. Il n’a jamais diminué. La concertation sociale a connu, durant l’ère Michel, l’une de ses plus mauvaises périodes. Un peu comme sous Martens V, compare le politologue et directeur du Crisp, Jean Faniel. Les rouages se sont grippés dès le départ, et Charles Michel n’a jamais réussi à les huiler.