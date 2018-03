Steven Vandeput: "C'est une vraie chasse à l'homme"

Le ministre de la Défense Steven Vandeput dénonce "la chasse à l'homme" lancée par les socialistes à son encontre.

Dans un entretien à "L'Echo" à paraître ce samedi, le ministre de la Défense Steven Vandeput dénonce "la chasse à l'homme" lancée par les socialistes à son encontre. "On est dans une exploitation de documents à mon encontre qui est complètement délirante. On m'a attaqué professionnellement mais aussi personnellement comme jamais vu. Et puis la presse a emboîté le pas simplement parce qu'on aimerait faire tomber un ministre N-VA. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est à une vraie chasse à l'homme."

→ On reproche au ministre d'avoir un parti-pris pro F35 dans la procédure de remplacement des F16.

"C'est entièrement faux. Qu'on m'amène le début du commencement d'une preuve que la procédure est biaisée. Je n'ai pas de candidat favori, c'est très clair. Ma vision stratégique est là, l'appel au marché public (RfGP) est là et bien là. Alors oui, il y a des documents de travail internes qui existent et qui contredisent cette vision et le RfGP mais cela ne se retrouvent au final ni dans le RfGP ni dans ma vision stratégique. Donc, ceux qui parlent de biais ou d'influence se trompent. Cela n'existe pas".

→ Coup sur coup, ces derniers jours, des documents internes à la Défense ont fuité - mettant le ministre en position délicate.

"Ecoutez, il y a des dizaines de notes de collaborateurs qui existent, je ne peux quand même pas empêcher les gens de penser, de travailler, de réfléchir et de s'échanger des notes, mais ça ne veut pas dire que je cautionne ces notes. Alors, là on fait fuiter un document interne qui date de 2015 mais qui n'a eu aucune incidence ni influence sur la procédure de remplacement. Moi, je suis responsable de mes actes. Et là, tout est transparent et se retrouve sur mon site Internet".

→ Des fuites, de la pression, des rumeurs.

"Les fuites, c'est grave. C'est clair. On mène une enquête pour éclaircir tout cela mais si quelqu'un estime qu'un document est important dans le cadre du remplacement des F16, il me le donne à moi et pas à un parti d'opposition. Je suis accessible, on trouve mes coordonnées sur internet. Je ne dis pas que cette fuite a été faite pour me nuire mais l'utilisation qui est faite de cette fuite par les socialistes est délirante."