Steven Vandeput "consterné" par les faux mails du sp.a

"Je suis consterné par toute cette affaire. En tant que père, j'essaie d'apprendre à mes enfants de 13 et 15 ans que le mensonge est quelque chose de très moche.Ensuite, il est difficile d'expliquer que d'autres essaient de me toucher avec des inventions."

Mais il s'est avéré que certains de ces mails avaient très probablement trafiqués. John Crombez "a d'abord expliqué qu'il connaissait la source qui lui avait donné les mails. Qu'elle était 100 pour cent fiable. Plus tard, il a dû admettre qu'il ne connaissait pas cette source" s'est indigné le ministre de la Défense. "Ils ont essayé de créer une image différente de la réalité. Et ils ont cherché ensuite par tous les moyens possibles de confirmer cette image".

Dans cette interview, Steven Vandeput revient par ailleurs sur la nécessité d'acheter de nouveaux avions de combat. "Le monde autour de nous n'est pas devenu plus sûr. Tout bouge à nos frontières. Regardez comment les Russes se préparent. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient et en Afrique" souligne-t-il. À cause de tous ces événements, tout le monde en Europe a réalisé que si nous voulons maintenir la paix sur notre continent, nous devons aussi être capables de nous défendre. Et c'est pourquoi nous devons investir dans la défense. La question est de savoir comment. Nos partenaires de l'OTAN apprécient notre capacité de combat aérien. On sait que chaque pays a des avions de chasse, mais il y a peu de pays européens qui peuvent jouer à un tel niveau. Nous pouvons le faire et nous devons garder cette compétence", selon lui.