Steven Vandeput n'envisage pas un second mandat à la Défense

Le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA) ne sera pas ministre de la Défense dans la prochaine législature, a-t-il déclaré dans une interview donnée au journal Het Nieuwsblad. Selon ses dires, cette décision n'a pas de lien avec l'affaire des F-16 . "Il y a des départements où on peut prolonger, mais j'ai besoin d'air frais", dit-il. Parce qu'en tant que ministre de la Défense, "on a de nombreuses fonctions avec une grande visibilité. Si l'on fait ça trop longtemps, on risque alors de penser que c'est la vie réelle".

On apprend également ce samedi qu'entre cinq et sept hauts officiers de l'armée de l'air ont contribué à dissimuler l'étude selon laquelle la capacité de vol de certains F-16 belges peut être prolongée de plusieurs années, selon Melissa Depraetere, experte militaire du parti d'opposition SP.A et collaboratrice du député Alain Top, qui s'exprime dans De Morgen. Selon elle, ces cinq à sept hauts officiers comprennent Claude Van de Voorde, ex-chef de cabinet du ministre de la Défense Steven Vandeput et ex-patron de la force aérienne. "Nous savons qu'il a assisté à une réunion où la durée de vie des F-16 a été discutée." Outre ce dernier, le SP.A évoque deux généraux et deux colonels, dont Harold Van Pee. Melissa Depraetere cite également le général Michel Ocula. Le colonel Harold Van Pee a depuis provisoirement fait un pas de côté. Du côté du cabinet du ministre de la Défense, on dit "attendre les résultats des audits".