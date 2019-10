Supprimer l'obligation de voter, n'est-ce pas ouvrir la boîte de Pandore?

La Flandre fait donc un pas de plus en rendant le vote facultatif. Question basique: pourquoi? "C'est un calcul stratégique... mais dont on ne connaît pas l'impact", lance d'emblée Caroline Sägesser, chercheuse au Crisp. "Aujourd'hui, on est convaincu que la suppression de l'obligation va favoriser les partis mainstream alors que les partisans d'idées extrémistes vont rester chez eux. Mais rappelons qu'en 1893, lorsque l'on a instauré cette obligation, on pensait exactement l'inverse. On se disait que les modérés iraient voter et qu'il n'y aurait pas que les mécontents qui se mobiliseraient. On a bien changé de perspectives..."