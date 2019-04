Surenchère de propositions coûteuses au Parlement

Faute de majorité gouvernementale, le corset budgétaire semble s’être effiloché au Parlement. Des dizaines de propositions sont en voie d’approbation au cours des dernières semaines de la législature. Et presque toutes ont un coût non négligeable.

Depuis que la N-VA a quitté la coalition fédérale, le gouvernement Michel est minoritaire. Cela ouvre la possibilité au Parlement de rechercher lui-même des majorités de rechange. Ces derniers mois, le pouvoir législatif n’a guère fait usage de cette liberté. Mais, à présent que nous sommes engagés dans la dernière ligne droite avant les élections (il ne reste plus que deux séances plénières), les propositions de loi fleurissent de toutes parts. Et impliquent toujours une solide ponction dans les deniers publics. "Si toutes ces propositions étaient approuvées, cela coûterait au Trésor des centaines de millions d’euros" , craint une source bien placée. Pas moins de 39 propositions de loi sont inscrites à l’ordre du jour de la séance plénière de ce jeudi.

TVA

Les propositions les plus en vue concernent des réductions de la TVA . Ainsi, le PS propose d’ abaisser son taux à l’achat d’un vélo, électrique ou non . Tous les partis soutiennent la proposition parce que cette mesure est favorable au climat . À la demande de l’Open Vld, la proposition sera cependant notifiée dans un premier temps à l’Europe. Cette réduction de la TVA n’est donc pas pour tout de suite. On peut craindre dès lors que de nombreux consommateurs reportent leur décision d’acheter un vélo.

Une majorité s’est également formée pour supprimer la TVA de 21% sur les journaux et magazines numériques, et éliminer donc la discrimination entre les médias électroniques et papier. Toujours au chapitre TVA, le CD&V a déjà réussi à faire passer sa proposition de réduire le taux sur l’achat de fleurs et de plants chez un entrepreneur de jardins.