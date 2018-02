Synatom, AG Insurance et la SFPI préparent un fonds d'infrastructure

Synatom, AG Insurance et le gouvernement fédéral, via son bras financier la SFPI, travaillent à la création d’un fonds destiné à investir dans les infrastructures. Sa force de frappe devrait être, dans un premier temps, de 150 millions d’euros.

Les discussions sont en cours depuis un certain temps déjà. Selon nos informations, c’est la SFPI , le bras financier de l’État belge, qui les aurait initiées, en persuadant Synatom, la filiale d’Engie Electrabel chargée de la gestion des provisions nucléaires, et AG Insurance de participer à l’aventure. L’objectif? Créer un fonds pour investir dans les infrastructures.

Les trois partenaires se refusent à toute confirmation officielle. Mais à bonnes sources, on apprend que chacun d’entre eux prévoit d’injecter, dans un premier temps, 50 millions d’euros pour un tour de table qui devrait être bouclé cet été.

"On ne peut pas dire que la Belgique et ses Régions ont énormément investi dans les infrastructures ces 20 dernières années, explique un proche du dossier. Les besoins sont criants."

Atout potentiel

Créer une structure qui réunit partenaires publics et privés présente un fameux atout potentiel: si le dossier est bien ficelé, cela permet de procéder à des investissements qui ne sont pas comptabilisés dans la dette publique. "D’autres États européens ont déjà adopté ce type de construction" souligne un interlocuteur. L’intérêt de la SFPI, qui représente les intérêts de l’État, est évident.

Pour AG Insurance aussi, les choses sont assez claires: le plus gros assureur du pays a décidé de consacrer une partie des engagements de pension de ses clients à des projets d’infrastructures publiques. Aujourd’hui, il y a investi un petit milliard d’euros sur un total de 76 milliards d’actifs financiers.

Mais Wim Vermeir, son chief investment officer, a annoncé publiquement qu’il comptait passer à la vitesse supérieure, et mobiliser jusqu’à 4 milliards d’euros pour de bons projets, susceptibles de rapporter davantage que les traditionnelles obligations d’État, tout en offrant une sécurité comparable.

Même logique pour Synatom, détenu à 100% par Engie Electrabel , moins une action aux mains de l’État. C’est cette filiale qui collecte les fameuses provisions nucléaires destinées à couvrir le démantèlement des centrales et l’enfouissement des déchets. Des provisions qui s’élevaient, au 31 décembre 2016, à 9,2 milliards d’euros.

La loi prévoit que Synatom peut reprêter 75% de ces provisions à Engie Electrabel. Le solde, lui, doit être placé dans des actifs financiers ou prêté à d’autres entreprises, mais à une série de conditions assez strictes. Consacrer une (petite) partie de ces 25% à un fonds d’infrastructure permet à Synatom de diversifier ses investissements, avec une perspective de rendement supérieur. Et pour ne rien gâcher, Fabricom et Cofely, autres filiales d’Engie au Benelux, sont elles-mêmes impliquées dans des projets d’infrastructure, que le fonds pourrait parfois aider à réaliser.

Des partenariats privé-public pour investir dans les infrastructures, il y en a déjà un certain nombre en Belgique. Mais ils se passent souvent à petite échelle, ou pour des projets spécifiques. Le seul vrai concurrent du fonds que la SFPI, AG Insurance et Synatom s’apprêtent à créer, c’est la société cotée Tinc, créée par Belfius et Gimv.