TVA réduite sur les vélos, arrondi de paiement... les propositions de loi approuvées à la Chambre

→ Plusieurs allègements fiscaux

→ Du changement pour les pensions alimentaires

→ Disparition de la mention "divorcé" ou "veuf"

→ Installation des jeux de hasard dans les cafés

Le texte durcit les conditions d'installation de tels jeux dans les cafés. Le nombre de ces jeux à mise réduite sera réduit à deux, un contrôle de l'âge aura lieu par le biais d'un lecteur de carte d'identité, une autorisation sera nécessaire et la Commission des jeux de hasard exercera son contrôle sur les mises et les pertes ou les gains. L'installation de ces jeux dans d'autres endroits impliquera de recevoir une autorisation de la commune. Les conditions à remplir pour recevoir une autorisation seront durcies.

→ Nouveau droit de la preuve

→ Obligation de l'arrondi lors du paiement

Cette proposition de loi impose aux commerçants de pratiquer l'arrondi symétrique, c'est-à-dire d'arrondir leur addition à un multiple de 5 centimes , lors d'un paiement en liquide, afin de réduire la circulation des pièces d'un et deux centimes. Lors d'un paiement par carte bancaire , l'arrondi reste une faculté offerte au commerçant. Les pièces d'un ou deux centimes ne disparaissent pas pour autant et sont toujours un moyen de paiement valable.

→ Sortie du nucléaire

La proposition de loi-cadre sur le mécanisme de rémunération de capacité (CRM) a reçu vendredi un large appui à la Chambre. Le texte vise à soutenir les centrales au gaz pour assurer la sortie du nucléaire en 2025. Le CRM doit lever les incertitudes qui entravent les investissements dans les centrales au gaz. Il rémunère un producteur pour la mise à disposition d'une capacité, et celui-ci s'engage à rembourser la différence éventuelle entre le prix de l'option et le prix du marché quand cette capacité est utilisée. Il s'appuie sur un système d'enchères 4 ans avant la fourniture d'électricité et un an pour être en mesure d'adapter le volume demandé. La première enchère est prévue en 2021.