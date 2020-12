Taxe comptes-titres: le gouvernement veut avancer

«C’est une taxe sans effet. Le gouvernement lui-même est obligé de reconnaître dans sa réponse au Conseil d’État que ce n’est pas son intention d’imposer les grandes fortunes», a lancé mardi Marco Van Hees, député fédéral PTB, à l’adresse du gouvernement – et des socialistes et des écologistes en particulier – au sujet du projet de taxe sur les comptes-titres.

La taxe a en effet été voulue par les socialistes dans un double but : faire contribuer les épaules les larges et refinancer les soins de santé . Le Conseil d’Etat estime pour sa part que ces deux objectifs ne peuvent pas figurer dans le texte de loi, sous peine de s’exposer à des difficultés juridiques.

Le parti d’extrême gauche n’a cessé de pointer le problème de l’exclusion des actions nominatives qui permettrait, selon lui, aux plus grandes fortunes d’échapper à la taxe. «Cela démontre qu’il s’agit en réalité d’une taxe symbolique qui n’atteint pas son but. D’une certaine manière, c’est la meilleure publicité possible pour une vraie Taxe des millionnaires qui permettrait de toucher les grands milliardaires et rapporterait jusqu’à 8 milliards d’euros pour des investissements sociaux», assure Marco Van Hees.