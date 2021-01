Taxe sur les transactions financières: "La Belgique sera très constructive"

Discussions avec la présidence portugaise

"La semaine dernière, au niveau technique, il y a eu une réunion bilatérale entre la Belgique et le Portugal où la Belgique a reconfirmé son soutien pour faire avancer ce dossier", indique le ministre. Et quand la présidence portugaise prendra des initiatives, "la Belgique sera à la table et ce avec un positionnement très constructif".