Tensions MR/sp.a dans un climat de plus en plus préélectoral...

"Le moment est venu de cristalliser les efforts de ces huit derniers mois, de laisser tomber les exclusives et d’installer un gouvernement de plein exercice ." Le discours du Roi Philippe, lors de ses vœux aux autorités du pays , a eu le don de choquer Marc Uyttendaele. Le constitutionnaliste étiqueté PS y voit une royale sortie de piste. "En affirmant que ‘le moment est venu de laisser tomber les exclusives’, le Roi sort de son rôle constitutionnel , réagissait l’avocat sur Twitter. Il n’a pas à dicter leur conduite aux partis politiques, qui apprécient seuls et en conscience la manière de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs électeurs." Un agacement somme toute isolé pendant que dans l’assemblée réunie au Palais royal, le blocage fédéral alimentait les conversations dans une atmosphère de confusion.

Georges-Louis Bouchez (MR), informateur royal avec Joachim Coens, président du CD&V, a obtenu une semaine de plus du Palais pour déminer la situation. Lui et son parti sont toujours convaincus que, l’alliance PS/N-VA étant impossible, il ne reste que deux options: l’alliance Vivaldi ou l’organisation d’élections anticipées .

L’appel du Roi pour que cessent les exclusives ne risque pas de faire évoluer le PS à court terme. Paul Magnette et consorts estiment qu’ils n’ont rien en commun avec des nationalistes dont les ouvertures à gauche relèveraient de la poudre aux yeux. Bouchez fonce donc à nouveau vers "sa" coalition Vivaldi (PS, sp.a, MR, Open Vld, Ecolo, Groen et CD&V). Mais il rencontre quelques problèmes avec le sp.a. Les libéraux s’agacent d’un double discours chez des socialistes flamands tantôt enclins à y aller pour la Vivaldi, tantôt conciliants avec la N-VA .

Le malaise du sp.a s’explique sans doute par des relations interpersonnelles difficiles entre le jeune président Conner Rousseau et son homologue du MR (la barrière de la langue pèse lourd entre les deux hommes). Mais pas seulement. La Vivaldi, c’est 87 sièges sur 150 dont 9 seulement au sp.a. Les socialistes flamands ne sont donc pas indispensables à cette majorité. "Or ils ont dit partout après les élections qu’ils ne monteraient en majorité que s’ils étaient nécessaires" , rappelle un observateur. L’affaire Vivaldi n’est donc pas aussi évidente qu’il n’y paraît pour un sp.a surtout retenu par le PS. Du côté de l’information royale, la pression augmente. On aimerait que Conner Rousseau clarifie la position de son parti . N-VA ou Vivaldi? Vivaldi ou N-VA?

Clash Rousseau/Bouchez

En coulisse, on évoque même une mission royale pour le président du sp.a, poussée par Georges-Louis Bouchez. On rappelle aussi que la solution Vivaldi dépend avant tout du CD&V, qui n’entend toujours pas se distancier des nationalistes. Deux tendances: ceux qui sont persuadés que les démocrates-chrétiens finiront par plier en direction de la Vivaldi. Raison: le CD&V n’a aucun intérêt à aller aux urnes maintenant. Les difficultés de cette semaine ne seraient que dramatisation. Autre son de cloche: le CD&V n’évoluera plus de peur de s’engager dans une négociation qui capote et débouche de toute façon sur des élections. Un cauchemar pour un parti flamand qui aurait accepté d’essayer de s’entendre avec le PS. Si les élections anticipées s’imposent aujourd’hui, le CD&V pourrait limiter la casse, fort de sa résistance à toute alliance avec les socialistes. Les grandes victimes du scrutin anticipé seraient alors à trouver à l’Open Vld.