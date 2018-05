Theo Francken lance un avertissement sur Twitter aux recteurs d'université. Ceux-ci ont appelé le gouvernement fédéral à régulariser les parents de la petite Mawda.

Theo Francken a encore frappé. Et il l’a fait via son média favori, Twitter. "Si les recteurs veulent jouer à un petit jeu politique sur les dossiers de migration, ils seront confrontés à un retour de boomerang. Tant sur le fond que publiquement", a tweeté jeudi matin le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration.

Une fois de plus, l'une des figures N-VA du gouvernement fédéral a joué la provocation, flirtant cette fois avec les limites de la démocratie. Car dans son tweet, tous les observateurs ont vu une menace à peine voilée contre les recteurs, et les institutions qu'ils représentent.

Une menace? Pas du tout, vous m'avez mal compris, a précisé le secrétaire d'Etat un peu plus tard, toujours sur Twitter, en répondant aux indignations qui ont pullulé sur la toile.

Il a reprécisé d'emblée ses propos, évoquant le danger de prendre position dans le débat migratoire , et surtout dans un dossier individuel "sur lequel il y a tant d'incertitudes", écrit-il sur Twitter. Un geste qui évitera peut-être au Premier ministre Charles Michel un nouveau, un énième recadrage... Plus tôt encore jeudi matin, théo Francken s'était dit "triste" de constater qu'en signant une lettre portant sur un dossier "qu'ils ne connaissent pas", et oour lequel une enquête est en cours, les recteurs posaient un geste "contraire l'esprit académique lui-même".

Mais pourquoi cette nouvelle polémique?

Mardi, les 11 recteurs des institutions universitaires francophones et néerlandophones de Belgique avaient adressé une lettre au Premier ministre Charles Michel dans laquelle ils disaient appuyer la demande de régularisation définitive de la famille de Mawda. Cette régularisation permettrait à la famille de la fillette, tuée par une balle de la police, "de suivre la procédure judiciaire et de se recueillir sur sa tombe", écrivaient-ils notamment en exprimant par ailleurs leur préoccupation "devant le climat actuel à l'égard des migrants qui conduit à une dégradation progressive du respect dû aux personnes et de la protection des plus vulnérables dans nos sociétés".

Le politologue flamand de la KUL, Dave Sinardet, n'a pas très bien pris la critique émise par Theo Francken, y voyant lui aussi une atteinte à la liberté d'expression. Une atteinte qu'il juge "dérangeante". Le politologue a invoqué la nécessaire diversité du débat, et le droit qu'ont les recteurs d'y participer.

D'autres politiques ont immédiatement réagi à la réponse donnée par Theo Francken aux recteurs. Comme le vice-président d'Ecolo, Patrick Dupriez, pour qui "ce gouvernement aura profondément repoussé les limites de la décence et de la responsabilité politique. Et c'est terriblement inquiétant pour notre démocratie".

"Un nouveau cap est franchi dans la #brutalité et la #terreur! @FranckenTheo menace les #universités d'un "retour de #boomerang". Si les #recteurs ne peuvent plus s'exprimer aujourd'hui qui le pourra encore demain??? ", a de son côté réagi André Flahaut (PS).