Theo Francken était-il au courant de la fraude aux visas humanitaires?

Oui, selon le principal suspect dans l'enquête sur un trafic de visas humanitaires, Melikan Kucam. Le conseiller communal de Malines a été placé sous mandat d'arrêt ce jeudi et son avocat affirme que son client avait "averti le cabinet de l'ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration", Theo Francken (N-VA).

L'homme nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés. Son avocat, Frank Coel, a pu le rencontrer et a indiqué sur les ondes de la VRT que son client avait bien obtenu des informations "via via" à propos de flux financiers vers des "passeurs et des agences de voyages". L'avocat ajoute que ces éléments avaient été signalés au cabinet de Theo Francken pendant l'été.