Theo Francken: "La migration illégale doit être combattue autant que possible"

Le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Theo Francken , veut un arrêt total de la migration illégale. Que cela soit par bateau ou par toute autre voie, celui qui tenterait de rentrer en Europe sans respecter les lois perdrait son droit à l'asile .

"Il est tout de même insensé que vous payiez d'abord un passeur, que vous enrichissiez de la sorte le crime organisé et que, si vous êtes ramenés, vous puissiez toujours entrer".

Il s'agit d'une proposition personnelle du secrétaire d'État. "Je trouve que la migration illégale doit être combattue autant que possible. Si vous essayez de venir illégalement en Europe, vous n'aurez plus le droit d'entrer dans l'UE ultérieurement. Il est tout de même insensé que vous payiez d'abord un passeur, que vous enrichissiez de la sorte le crime organisé et que, si vous êtes ramenés, vous puissiez toujours entrer", a-t-il déclaré au Het Nieuwsblad.