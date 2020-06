Theo Francken plaide pour un accord historique entre nationalistes et sociaux-démocrates

"Nous sommes prêts à sceller un accord historique entre nationalistes flamands et sociaux-démocrates", a déclaré dimanche le parlementaire N-VA Theo Francken dans l'hebdomadaire De Zondag. "Ce sont les deux plus grandes familles politique de ce pays. Une telle coalition serait légitime dans chaque région du pays et cela sera nécessaire pour la relance", a-t-il estimé.

Pour l'ancien secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, le scénario idéal serait de former un nouveau gouvernement fédéral avec "un large accord sur les volets institutionnel, socio-économique et - en ce qui me concerne - écologique pour les dix prochaines années".