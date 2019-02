Theo Francken sur l'affaire des visas: "Ai-je été trop crédule?"

Interrogé ce matin à la Chambre à propos de l’affaire des visas humanitaires, Theo Francken (N-VA) a défendu sa politique. L’ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration avait été invité à s’exprimer sur la manière dont le gouvernement a permis l’octroi de 1.501 visas humanitaires au profit de chrétiens syriens.

Et, surtout, comment des fraudes présumées ont pu être mises au jour, impliquant notamment un dignitaire N-VA malinois, Melikan Kucam, toujours sous mandat d’arrêt. Celui-ci est soupçonné d’avoir exigé de l’argent contre l’octroi de ces visas humanitaires alors que, ce mardi, 46 perquisitions et 15 arrestations ont été menées par la police d’Anvers dans le cadre de ce dossier.

Ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration

L’audition de Theo Francken avait été réclamée à grands cris par tous ses opposants politiques. Ce matin, il a déclaré "ne pas vouloir éluder ses responsabilités politiques". L’ancien secrétaire d’Etat s’est retranché derrière des décisions de l’ONU et du Parlement pour justifier l’existence d’un "corridor humanitaire" afin de faire venir des membres de la minorité chrétienne en 2015.

"Nous avons reçu un mandat clair de la part du Parlement. Les chrétiens à Alep étaient en danger de mort, victimes de persécutions ciblées par Al-Nosra et l’Etat islamique, confirmées en mars 2015 par les Nations Unies. L’opération menée à Alep en 2015 fut secrète et un succès", a-t-il relevé. Pour lui, si "tout est perfectible, nous avons bien organisé ces opérations, de manière consensuelle et consciencieuse".