Thierry Bodson (FGTB): "Qui a chômé pendant la crise? Les petits revenus, pas les cadres"

Le président de la FGTB s'apprête à marcher en tête du cortège qui défendra lundi les libertés syndicales et le pouvoir d'achat des travailleurs, mis à mal durant la crise. Il fait le point sur les revendications.

En apparence, il a l’air plutôt détendu lorsqu’il arrive à Namur, où il nous a fixés rendez-vous. En apparence seulement… Car Thierry Bodson a bien des raisons d’être inquiet: la précarité augmente, le pouvoir d’achat est miné par les hausses de prix, les salaires deviennent de plus en plus difficiles à négocier, les libertés syndicales sont menacées. Et la sienne aussi, au passage...

Même s'il nous l’affirme: son cas personnel importe peu. Pourtant, au moindre faux pas, le président de la FGTB, condamné avec sursis comme 16 autres syndicalistes par le tribunal correctionnel de Liège, pour entrave méchante à la circulation, peut se retrouver en prison. Ce n’est pas qu’il s’en fiche, mais cela ne l’arrêtera pas dans son combat.

"On a des gouvernants – monde judiciaire compris - qui oublient qu’une démocratie, c’est accepter qu’il y a un contre-pouvoir. Sans ça, c’est une dictature." Thierry Bodson Président de la FGTB

Le président de la FGTB en a d’ailleurs parlé récemment avec l’un de ses homologues colombiens. "Ce qui se passe chez nous, ça les inquiète aussi. C’est tout le syndicalisme mondial qui pourrait en pâtir. Car si en Belgique, on en arrive à ce recul, tout le monde va reculer. Et chez eux, ce sont des camarades qui sont tués."

"En première ligne"

Au-delà de son cas personnel donc, c’est pour la démocratie en général que Thierry Bodson est inquiet. "On a des gouvernants – monde judiciaire compris - qui oublient qu’une démocratie, c’est accepter qu’il y a un contre-pouvoir. Sans ça, c’est une dictature."

Et le leader syndical de nous conter une anecdote. Celle de gilets jaunes liégeois qui ont reçu récemment une ordonnance les interdisant d’approcher un site de stockage pétrolier près de Sclessin qu'ils envisageaient de bloquer, avant même que quelque action ne soit décidée et lancée. "Ils échangeaient sur Facebook à ce propos, rien n’était fixé. Vous vous rendez compte jusqu’où ça va ?"

Une chose est sûre, le président de la FGTB ne la mettra pas en veilleuse pour s’éviter le pire. "À la prochaine manifestation ou grève générale, je serai en première ligne. Je l’ai dit lors d’un congrès des métallos, j’en ai marre de ce sursis. Je préférerais encore faire mes deux semaines en tôle, et alors, on comprendra peut-être que ce qui se passe est grave."

Manifester pour le pouvoir d'achat

Lundi prochain justement, une manifestation est organisée à Bruxelles, en front commun avec la CSC, pour défendre le pouvoir d’achat et la liberté syndicale. Une manif' malgré la pandémie, oui. "D'abord parce qu'aucun message ne nous est parvenu des autorités recommandant l'annulation (NDLR: à l’heure d’écrire ces lignes, la manifestation est maintenue), et qu'elle respectera aux mieux les règles sanitaires."

"Tant pis, il faut y aller, il y a urgence, nous dit-il. Car ce qui nous revient du terrain, c’est un vrai problème de précarité." Thierry Bodson

Mais aussi parce que quand on est exclusivement dans la communication, on pèse moins sur le cours des choses."En un mot comme en cent, parmi tous les moyens d'action, la manifestation - voire la grève - reste ce qui marche le mieux. "Si d'une part, on nous corsète les négociations salariales, et de l'autre on nous empêche de mener des actions sur la place publique, comment peut-on encore défendre les gens? On nous empêche d'établir un rapport de force, or c'est notre rôle d'organisation syndicale."

Cela étant, la SNCB a encore annoncé ce jeudi qu’une centaine de trains serait supprimée à partir de lundi en raison de la pandémie qui sape ses effectifs. "Cela risque d’en effrayer certains. Prendre le train est devenu difficile, les gens ont peur de se retrouver dans des trains bondés, et on peut les comprendre", dit le syndicaliste. "Mais tant pis, il faut y aller, il y a urgence. Car ce qui nous revient du terrain, c’est un vrai problème de précarité. Avec les hausses de prix, une partie de la population a des fins de mois difficiles, le moindre accrochage fait qu’ils n’y arrivent tout simplement plus."

Les inégalités se creusent

Il aime bien les anecdotes, le président de la FGTB. Alors pour illustrer son propos, il nous en sort encore une. "La dame employée en titres-services qui vient chez moi a dû se racheter une voiture pour faire ses ménages. Ça a été l’angoisse. Elle a dû demander à son père de lui avancer 3.000 ou 4.000 euros pour l’aider. Ce n’est pas normal quand on travaille à plein temps, c’est ça, la précarité."

"Je l’ai demandé aux régents de la BNB autour de la table: qui a chômé ici ? Ce sont les petits revenus qui ont été mis en chômage temporaire, pas les cadres." Thierry Bodson

"Travail à temps partiel, contrats précaires, chômage temporaire, cette lame de fond a creusé les inégalités", estime Thierry Bodson. Et pour lui, les économistes de la BNB peuvent revoir leur copie quand ils évoquent la protection apportée par le chômage temporaire pour les plus bas revenus. "C’est faux, malgré ces mesures, ce sont les petits salaires qui ont perdu le plus", dit-il. "Je l’ai demandé aux régents de la BNB autour de la table: qui a chômé ici? Ce sont les petits revenus qui ont été mis en chômage temporaire, pas les cadres. Et ce sont les mêmes qui ne savent pas se constituer de patrimoine."

Ce fossé grandissant des inégalités pourra-t-il un jour être comblé ? Thierry Bodson lève les yeux, reprend son souffle, et remonte au front. "Il faudrait changer beaucoup de choses. À commencer par … la loi de compétitivité de ’96."On arrive en effet au cœur des raisons de l’action de lundi. Cette loi qui étouffe les salaires est devenue insupportable aux yeux des organisations syndicales.

"Avec elle, c’est l’Allemagne qui donne le ton. Si elle bloque ses salaires pendant quatre ans, on doit les bloquer aussi. Mais à côté de cela, on ne prend pas en compte les autres revenus, les revenus mobiliers et immobiliers, les dividendes versés. L’article 14 de la loi le prévoit, mais il n’est jamais activé", tempête Thierry Bodson. Le syndicaliste s’enflamme : "ces revenus, ils sont déjà moins taxés que le travail, et ils ne sont pas corsetés par une loi."

Un prochain AIP qui sera difficile

Sur le terrain, le carcan de la norme salariale a compliqué les négociations dans les secteurs. "La pandémie a encore accru la stupidité de la norme. On nous oblige à négocier dans le même cadre chez Pfizer, qui a produit des vaccins à crever dans son usine de Puurs, et chez les coiffeurs, qui ont dû fermer. Ça n'a pas de sens."

"La BNB prévoit déjà 9% de croissance cumulée pour 2021 et 2022, et on risque de se retrouver avec une marge de 2 à 2,5% maximum. L'écart est énorme. " Thierry Bodson

Si les syndicats ont décidé de partir maintenant en guerre contre cette loi, c'est aussi car le prochain accord interprofessionnel arrive sur l'écran des radars. Il faut s'y préparer.

"J'ai demandé les premiers calculs, mais la BNB prévoit déjà 9% de croissance cumulée pour 2021 et 2022, et on risque de se retrouver avec une marge de 2 à 2,5% maximum. L'écart est énorme. On sait que la reprise est variable suivant les secteurs, pourtant on va donner la même marge de négociation à tout le monde. Et sans possibilité de répondre aux pénuries de main-d'œuvre là où la reprise se fera."

Faire pression

Avec cette manifestation, qu'est-ce que Thierry Bodson espère changer? "On met la pression, parce que négocier un AIP dans ces conditions, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, certains pourraient en faire une affaire de gouvernement. Mais il faudra modifier la loi dès que l'on peut."Lors du prochain gouvernement alors? "Les socialistes et les écolos ont compris qu'il n'est plus question de refaire un accord de gouvernement sans ça. Ils ont fait l'erreur une fois, ça ne passera plus."

Les socialistes et les écologistes justement, comment Thierry Bodson juge-t-il leur action deux ans après leur retour au pouvoir ? "On a des espoirs quant au refinancement de la sécurité sociale ou la réforme des pensions. Mais le prix est lourd à payer." Et Thierry Bodson d’égrainer la facture : la révision à la baisse des préavis, la remise au travail des malades, l’élargissement du travail de nuit sans passer par les organes de concertation sociale, l’absence de volonté de revoir le dossier des exclusions du chômage malgré les nombreux procès gagnés devants les tribunaux par les syndicats.

"À côté de ça", note encore Thierry Bodson, "les accords passés entre partenaires sociaux sont bafoués, comme celui sur l’exemption de cotisation pour le premier emploi. On avait un accord avec les patrons, ils se sont assis dessus. Ça pouvait rapporter un milliard. Et ce milliard, ils ont bataillé pendant deux semaines pour le trouver ailleurs. Ça va laisser des traces", maugrée-t-il.

Fermer les centrales, oui, mais attention à l'emploi

Face à ces échecs, il y a fort à parier que le leader syndical va scruter attentivement la manière dont les socialistes défendront les travailleurs lors de la fermeture des centrales nucléaires.

La FGTB portera une attention particulière au reclassement des travailleurs.

Si du moins la décision finit par être prise. "Sur le fond, nous avons toujours encouragé la sortie du nucléaire. Mais il y a deux difficultés. D'une part, elle ne peut amener à ce que les prix de l'énergie bondisse, ce ne serait pas acceptable pour nous, ni pour les citoyens, ni pour les entreprises." Face à cela, Thierry Bodson rappelle sa revendication: la TVA à 6% pour l'électricité.

L'autre volet du dossier qui le préoccupe, c'est l'emploi. La FGTB portera une attention particulière au reclassement des travailleurs. "Mais si on devait en arriver à prolonger, il faudra avoir les ressources humaines pour la gérer. Si j'étais jeune, je ne m'embarquerais pas dans cette carrière. Or les compétences deviennent rares. Dès que les gens qui travaillent dans le secteur ont une opportunité de se recaser ailleurs, ils la saisissent", conclut-il.