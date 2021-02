Thomas Dermine: "La politique scientifique fédérale est essentielle"...

Les priorités de Thomas Dermine, secrétaire d’État en charge de la Politique scientifique fédérale, sont claires: ouvrir de nouvelles perspectives au département et développer l’expertise belge.

Thomas Dermine (PS), le secrétaire d’État en charge (notamment) de la Politique scientifique fédérale belge, n’y va pas par quatre chemins. Alors que le précédent gouvernement de plein exercice avait programmé la disparition de Belspo (Belgian Science Policy), l’administration qui chapeaute la Science fédérale belge, le socialiste carolo effectue un virage à 180 degrés.

"Notre pays dispose d’un important patrimoine scientifique commun. Nous en avons besoin, nous en avons la charge, nous devons le préserver, le valoriser." Thomas Dermine Secrétaire d'Etat en charge de la Politique scientifique fédérale

"La Politique scientifique fédérale, qui ces dernières années a manqué de perspectives, est indispensable à la Belgique", martèle-t-il. "Et ce, pour au moins trois raisons. En ces temps compliqués, on le voit, la Science doit pouvoir éclairer la Politique. C’est indispensable. Par ailleurs, peu importe la vision institutionnelle qu’on a de la Belgique, y compris en matière de recherche, notre pays dispose d’un important patrimoine scientifique commun. Nous en avons besoin, nous en avons la charge, nous devons le préserver, le valoriser et pouvoir le transmettre aux générations futures. Enfin, le maintien d’une Politique scientifique fédérale est indispensable. Elle offre plus de visibilité aux chercheurs, aux institutions sur le plan international. Prenons l’Agence spatiale européenne, par exemple: la Belgique y est le 5e contributeur. Est-il imaginable que cela passe par des entités fédérées? Cela les reléguerait loin derrière. Avec tout ce que cela peu impliquer comme perte d’influences, de compétences."

On se lance dans un petit tour du propriétaire?

Belspo: renouer avec la confiance

"Je veux donner une plus grande consistance opérationnelle à Belspo. Cette administration, dont le budget est de 466 millions d’euros, porte des services qui répondent à toute une série de besoins communs. Elle gère des programmes de recherche, elle est responsable du spatial, supervise les Établissements scientifiques fédéraux (ESF). Nous allons lancer un contrat d’administration, selon un processus participatif. Il y a énormément à faire. Chaque entité sera consultée et amenée à identifier des objectifs".

Vue en plein écran

11 millions d’euros pour l’Institut von Karman

Installé à Rhode-Saint-Genèse, l’Institut von Karman pour la dynamique des fluides est un centre de recherche et d’enseignement spécialisé. Créé par la Belgique et l’Otan en 1956, il héberge des souffleries géantes et d’imposants équipements simulant toutes sortes d’écoulements en lien avec des thématiques aéronautiques, spatiales, mais aussi environnementales. Si ses équipements sont toujours parmi les plus performants au monde, ses bâtiments ont par contre vieilli. Et les équipes se sentent de plus en plus à l’étroit dès qu’un nouvel équipement doit y être intégré. Plusieurs solutions ont été examinées, dont celle d’un déménagement, par exemple sur l’ancien site de l’Otan, à Evere. Une option assez peu réaliste tellement certains équipements géants sont littéralement "bétonnés" dans le bâti. Vendredi, le Conseil des ministres devait décider du maintien de l’IVK sur son site actuel, de sa rénovation et de son extension sur un terrain voisin, appartenant à l’État. Un budget exceptionnel d’investissement de 9 millions d’euros y sera consacré en 2021, auquel 2 millions supplémentaires viendront s’ajouter en 2022.

Uccle et le Cinquantenaire

Parmi les établissements scientifiques fédéraux, quatre retiennent pour l’instant l’attention de Thomas Dermine. Le Musée Art & Histoire au Cinquantenaire, et les trois instituts "spatiaux" installés à Uccle (Observatoire, météorologie et aéronomie).

Vue en plein écran Thomas Dermine. ©Photo News

"La question du Cinquantenaire englobe bien entendu le Musée Art & Histoire, ses collections, son ouverture au public, mais aussi tout le reste du site, dont le musée géré par la Défense", indique le secrétaire d’État. "Nous souhaitons valoriser le tout de manière globale, et ce dans la perspective de 2030 et du bicentenaire de la Belgique, tout en gardant à l’esprit la proximité du site avec les institutions européennes. C’est un projet de cette législature, qui s’inscrit dans le plan de relance. On parle d’un budget de 53 millions."

Pour les ESF "spatiaux" implantés à Uccle, Thomas Dermine souhaite que ceux-ci répondent, chacun à leur manière, à divers enjeux en lien avec l’environnement et les changements globaux. "Je veux forcer une réflexion sur l’avenir du site et de ces ESF", souligne-t-il. "J’aimerais qu’ils se positionnent à l’international comme un centre d’excellence européen sur les changements climatiques."

Cap sur la mer Noire pour l’ancien Belgica

Cette année, le nouveau navire de recherche belge, le RV (Research Vessel) Belgica, va prendre la relève de son aîné. Quelle retraite réserver à l’ancien navire scientifique (le "Belgica") qui a sillonné les mers pendant 37 ans? "Trois options sont examinées", dit Thomas Dermine. "Soit on l’envoie à la casse ‘pour le prix du métal’, mais c’est peu glorieux pour ce bâtiment. Soit on le transforme en une sorte d’outil de formation et de sensibilisation aux sciences. Ce qui implique notamment le maintien d’un équipage. Cela ne nous semble pas réaliste. Enfin, il y a l’option de la cession à un autre opérateur, un autre état, afin que ce bâtiment continue à mener des missions scientifiques sous d’autres cieux. Nous pourrions nouer un tel partenariat avec l’Ukraine, afin que le navire poursuive sa carrière en mer Noire. Certains scientifiques, notamment à l’Université libre de Bruxelles, nous disent que cela pourrait être intéressant pour nos propres chercheurs. À ce stade, rien n’est encore décidé."

Le troisième astronaute belge sera-t-il… "une" astronaute?

Dès le 31 mars prochain, l’Agence spatiale européenne va lancer, pour la première fois depuis 11 ans, une procédure de recrutement d’astronautes. Y aura-t-il un(e) Belge dans cette sélection? "Après nos deux pionniers (Dirk Frimout et Frank de Winne), s’il devait y avoir un troisième astronaute belge, ce serait magnifique s’il pouvait s’agir d’une femme", estime Thomas Dermine. Cette question du genre le préoccupe à tous les niveaux. "Au cours de cette législature, nous voulons mettre l’accent sur la place des femmes dans la Science, développer l’égalité des genres", affirme-t-il.

"S’il devait y avoir un troisième astronaute belge, ce serait magnifique s’il pouvait s’agir d’une femme" Thomas Dermine

En ce qui concerne plus particulièrement le budget que la Belgique consacre à l’espace, il passe essentiellement via ses contributions à l’Agence spatiale européenne. Pour la période 2020-2024, un budget complémentaire 250 millions d’euros a été mis sur la table. Soit 50 millions de plus par an par rapport à la contribution de la Belgique aux programmes obligatoires de l’ESA, contribution qui est déterminée sur la base du PNB des États membres de l’Agence. À quoi cet argent va-t-il servir? À développer le savoir-faire scientifique et industriel belge dans des domaines aussi variés que la cybersécurité (à Redu), au développement du satellite Altius (Atmospheric Limb Tracker for the Investigation of the Upcoming Stratosphere), au développement de l’expertise belge dans le domaine de la météorologie spatiale ainsi que dans le cadre du projet HERA de l’ESA, qui travaille à l’élaboration d’un système capable de dévier un éventuel astéroïde circulant sur une trajectoire de collision avec la Terre. "Ces 250 millions sont de l’argent frais", précise le secrétaire d’État. "Il ne s’agit pas de budgets récupérés ailleurs."

Vue en plein écran ©BELGA

Une AISBL pour la Station polaire