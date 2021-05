Top départ pour remplir votre déclaration fiscale 2021

20 nouveaux codes "Covid", des avantages fiscaux qui changent... voici ce qui est au menu de votre déclaration fiscale 2021.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a présenté ce mercredi, jour du top départ pour remplir sa déclaration fiscale 2021 (revenus 2020), les nouveautés et formalités de l'impôt des personnes physiques (IPP).

Cette année, le nombre de propositions de déclarations simplifiées (PDS) est moins élevé qu'en 2020, "mais elles seront les plus complètes et les plus correctes possible", prévient le ministre, qui promet par ailleurs une meilleure communication sur les éléments à vérifier dans la PDS, et une amélioration du préremplissage de certains codes, notamment pour les crédits hypothécaires. 3.750.000 contribuables au total recevront une PDS en 2021, soit 170.000 de moins qu'en 2020.

1. Les délais

S'il est déjà possible de remplir votre déclaration ou PDS en ligne, pour la version papier, il faut attendre de recevoir votre enveloppe brune dans votre boîte aux lettres. Ce qui devrait être le cas dans le courant du mois de mai.

Une fois reçues, les déclarations papier doivent être remises pour le mercredi 30 juin au plus tard. Le délai est un peu plus long pour les déclarations en ligne (via Tax-on-web) avec la date du jeudi 15 juillet comme limite. Pour les déclarations via un mandataire (comptable, etc.), le délai est porté au 21 octobre, mais il faut avoir donné votre mandat avant le 31 août.

2. Aide au remplissage

Cette année encore, suite à la crise du Covid-19, l'aide au remplissage s'effectuera par téléphone, sur rendez-vous. Entre avril et mi-mai, le fisc a déjà contacté les contribuables dont le numéro est connu pour fixer un rendez-vous. "Nous avons appelé 238.000 personnes en avril, et 116.000 rendez-vous ont été fixés", indique le ministre.

Si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez appeler vous-même le fisc entre la mi-mai et fin juin sur le numéro de téléphone mentionné sur l'enveloppe brune que vous recevrez avec votre IPP. C'est alors un collaborateur qui vous rappellera lors du rendez-vous. Pensez à vous munir des documents nécessaires.

3. Quoi de neuf?

Au total, 20 nouveaux codes liés aux mesures Covid-19 ont été ajoutés à l'IPP. Parmi lesquelles on retrouve la réduction pour nouvelles actions, ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires, ou encore une exonération pour heures supplémentaires volontaires, une reprise de l'exonération pour pertes professionnelles futures, etc.

On retrouve également des nouveautés fiscales:

Frais de garde d'enfants

13 euros C'est le montant maximal déductible par jour pour les frais de garde d'enfants en 2020.

Le montant maximal déductible pour les frais de garde d'enfants passe de 11,20 euros par jour à 13 euros en 2020. La limite d'âge est quant à elle portée de 12 à 14 ans (de 18 à 21 ans pour les enfants porteurs d'un handicap). Les frais de garde d'enfants malades peuvent désormais également être déduits. Le gouvernement met en place, de manière temporaire, la possibilité de déduire les frais pour les activités de garde annulées entre le 14/03/2020 et le 31/12/2020 suite au Covid-19.

Libéralités

Pour les dons effectués en 2020, la réduction fiscale passe de 45 à 60%. Le montant maximum que vous pouvez consacrer à des dons passe de 10 à 20% de vos revenus nets, avec un plafond absolu de 392.200 euros.

Gel d'indexation

Certaines déductions fiscales ont été gelées sur base des montants de 2019 entre 2020 et 2023. C'est le cas, notamment, de l'épargne à long terme, des comptes d'épargne et dividendes, etc. La reprise de l'indexation aura lieu en 2024.