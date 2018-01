Toujours pas d'accord pour les 500 euros défiscalisés

Le gouvernement fédéral et les représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Cocof n'ont pu trouver de terrain d'entente sur la proposition du fédéral de défiscaliser à l'avenir le travail associatif et de l'économie collaborative à hauteur de 500 euros mensuels. Se dirige-t-on alors vers une procédure en conflit d'intérêts?