Toujours pas de candidat pour réaliser l'audit sur bpost

La concession des journaux, qu'est-ce que c'est?

La concession expirait en principe fin de l'année dernière, mais elle a été prolongée jusqu'à fin 2023. Et lors du conclave budgétaire, le gouvernement fédéral a décidé de réduire la dotation annuelle pour la future concession de 50 millions d'euros – elle ne se montra plus qu'à 125 millions d'euros par an.

On a appris fin 2022 que des accords illégaux avaient été conclus entre bpost, son concurrent PPP et les éditeurs DPG Media et Mediahuis pour que bpost soit le seul à remettre une candidature pour ce marché pour la période 2023-2027. L'autorité belge de la concurrence et le parquet mènent l'enquête.