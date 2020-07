Toujours pas de réunion des partis de l'Arizona en vue

"On veut la majorité la plus large possible."

Le président libéral espère toujours réunir les six présidents pour leur présenter le document d'ici le 21 juillet. Mais à ses yeux, la discussion peut ensuite s'élargir à d'autres partis. " On a commencé à six parce que ces six partis n'ont pas d'exclusive les uns par rapport aux autres. On démarre avec eux mais une invitation sera faite à l'ensemble des partis (sauf le Vlaams Belang et le PTB, ndlr), dont le PS, dès que la note est fixée", a expliqué Bouchez.

"On veut la majorité la plus large possible. S'il y a un refus de l'ensemble des autres partis, on avancera à six. Ce pays a besoin d'un gouvernement. On n'est plus en train de faire de la dentelle. On essaie simplement de gérer le pays, c'est ce que nos concitoyens attendent", a-t-il ajouté.