Tous les comptes-titres de plus d'un million d'euros visés par la taxe "de solidarité"

Le gouvernement, et singulièrement le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), a donc mis les bouchées doubles sur ce dossier hautement symbolique. Ça se comprend puisque le but de l’opération est d’aller chercher des moyens supplémentaires pour les soins de santé. En pleine crise sanitaire, il n’y a aucune raison d’attendre. Au contraire, l’objectif est que la mesure entre le plus vite possible en application.